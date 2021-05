Draghi a Porto per summit Ue, agenda social con dossier vaccini

Porto, 7 mag. (askanews) - Il presidente del Consiglio Mario Draghi è arrivato al Social summit che si apre a breve a Porto.Draghi, oggi, interverrà nel panel dedicato al tema "Employment and Jobs". Al centro dela discussione ci sarà il nuovo obiettivo dell'Ue sul lavoro: raggiungere almeno il 78% del tasso di occupazione della popolazione di età compresa tra 20 e 64 anni entro il 2030. La discussione, sottolineano fonti italiane, si concentrerà sulle politiche necessarie per creare una ripresa del mercato del lavoro sostenibile e inclusiva che consenta all'Ue di raggiungere questo obiettivo entro il 2030, sulle iniziative da promuovere per la creazione di posti di lavoro di qualità sia a livello Ue che a livello nazionale, e sulle misure che i 27 Stati membri stanno pianificando per il raggiungimento dell'obiettivo principale dell'occupazione.Al di là dell'agenda del Summit, l'incontro (il primo in presenza dopo molti mesi) sarà l'occasione per un confronto sul tema dei brevetti sui vaccini, posto al centro dell'attenzione dal presidente americano Joe Biden. Draghi, ieri, ha preso posizione a favore della proposta dell'amministrazione americana. "I vaccini - ha detto - sono un bene comune globale. È prioritario aumentare la loro produzione, garantendone la sicurezza, e abbattere gli ostacoli che limitano le campagne vaccinali". Anche la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen si è detta disponibile a "discutere" della proposta, ma in Europa non tutti gli Stati membri sono d'accordo. In particolare pesa l'opposizione della cancelliera tedesca Angela Merkel, che a Porto non è arrivata (a causa dei problemi legati alla pandemia in Germania) ma che parteciperà in collegamento.