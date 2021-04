Roma, 22 apr. (askanews) - I piani fiscali per superare la pandemia "offrono un'opportunità unica: possiamo far diventare più verdi le nostre economie" e promuovere una "crescita più inclusiva". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenendo al Leaders Summit on Climate.In Europa il Pnrr, ha ricordato, mira anche a "supportare la transizione ambientale e rendere l'Europa 'carbon neutral' entro il 2050".