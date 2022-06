Draghi a Parigi da Macron, focus su Ucraina ed energia

Roma, 8 giu. (askanews) - La situazione in Ucraina, la strategia energetica, ma anche la Libia e i migranti. Sono i temi principali che saranno al centro della cena di lavoro del presidente del Consiglio Mario Draghi e del presidente francese Emmanuel Macron.L'incontro, sottolineano fonti italiane, sarà l'occasione per fare il punto sui dossier cruciali dell'agenda europea in vista dei prossimi appuntamenti: i Vertici del G7 e della Nato in programma a fine mese e il Consiglio europeo del 23 e 24 giugno a Bruxelles.Tra i temi al centro del colloquio, gli sviluppi della guerra in Ucraina e il sostegno a Kiev, la sicurezza alimentare, il rafforzamento dell'autonomia europea in materia di Difesa e di Energia, nell'ottica di una strategia energetica diversificata e di una minore dipendenza energetica dalla Russia.Macron e Draghi potranno affrontare anche il tema della Libia e delle migrazioni e parlare della Conferenza sul Futuro dell'Europa.Argomento della cena, inoltre, le "ottime" relazioni bilaterali tra Italia e Francia, in seguito alla firma del Trattato del Quirinale, e dell'importanza che il dialogo rafforzato si traduca anche in "azioni e iniziative congiunte riguardo le questioni più importanti dell'agenda europea e internazionale".Draghi sarà a Parigi anche giovedì, per partecipare alla riunione a livello ministeriale del Consiglio dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Ocse). Il premier aprirà i lavori del meeting, presieduto dall'Italia, con la Norvegia e il Messico vice presidenti. I ministri dibatteranno sul tema "Il futuro che vogliamo: politiche migliori per la prossima generazione e una transizione sostenibile".