Draghi al palazzo presidenziale di Algeri, incontro con Tebboune

Algeri, 18 lug. (askanews) - Il premier Mario Draghi è giunto al palazzo presidenziale di Algeri 'El Mouradia' per l'incontro con il presidente della Repubblica Abdelmadjid Tebboune, in occasione del IV vertice intergovernativo italo-algerino. La delegazione italiana è composta da sei ministri (quelli degli Esteri Di Maio, dell'Interno Lamorgese, della Giustizia Cartabia, della Transizione ecologica Cingolani, delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Giovannini, per le Pari opportunità e la Famiglia Bonetti).Contestualmente all'incontro tra Draghi e Tebboune avranno luogo i colloqui tra i ministri italiani e gli omologhi algerini. Seguirà la sessione plenaria del vertice, la cerimonia di adozione delle dichiarazioni finali del vertice e la firma degli accordi. L'orario previsto per la conferenza stampa sono le 14 (ora locale), ossia le 15 ora italiana.Tema cruciale, il gas e la necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento dopo la guerra scatenata dalla Russia in Ucraina ma anche, tra gli altri, la crisi del grano e i migranti.