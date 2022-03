Roma, 23 mar. (askanews) - "Non ci sono scuse per Putin, non ci sono scuse per chi aggredisce", "l'Italia vuole l'Ucraina nell'Ue". Lo ha detto il premier Mario Draghi nella sua replica alla Camera. "Tutti vogliamo la pace ma bisogna essere in due per fare la pace" ha ribadito rispondendo agli interventi di alcuni deputati.