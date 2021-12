Draghi,lotta a discriminazioni, anche orientamento sessuale

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - "Mentre ci sforziamo di rispondere ai bisogni dei nostri cittadini, dobbiamo anche fare tutto il possibile per difendere i valori universali". Lo dice il premier Mario Draghi al Summit per la democrazia, promosso dagli Stati Uniti. "L'Italia ribadisce il proprio impegno a rafforzare e a tutelare i diritti umani - soprattutto a favore dei più vulnerabili. Abbiamo stabilito dei piani d'azione nazionali per favorire ulteriormente l'uguaglianza di genere e l'inclusione sociale. E per combattere tutte le forme di intolleranza e discriminazione, comprese quelle fondate sull'orientamento sessuale". (ANSA).