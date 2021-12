Draghi: per limitare i rincari siamo pronti a intervenire di nuovo

Roma, 30 nov. (askanews) - "Per limitare i rincari nel breve periodo e per aiutare le famiglie più vulnerabili e povere abbiamo stanziato 1,2 miliardi di euro a giugno e oltre 3 miliardi a settembre. Siamo pronti a intervenure di nuovo e di nuovo con particolare attenzione alle fasce più deboli. Abbiamo chiesto alla Commissione europea di studiare una soluzione nel medio periodo sul tema dello stoccaggio per limitare le fluttuazioni di prezzo e i rischi per imprese e cittadini". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, all'evento "Lavoro ed Energia per una transizione sostenibile", presso l'Auditorium Antonianum.