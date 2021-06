Draghi:italiani straordinari,si vaccinano nononostante confusione

Roma, 18 giu. (askanews) - "Nonostante tutta questa confusione" sui vaccini "la popolazione non mostra l'intenzione di non vaccinarsi: è straordinario rispetto ad altri paesi è uno dei comportamenti più ammirevoli che ci stanno davanti". Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa."Noi dobbiamo essere pronti a chiarire ogni confusione ma effettivamente il comportamento delle persone è costante e straordinario. Grazie a tutti gli italiani", ha concluso.