Draghi: invito i cittadini a vaccinarsi, funziona per le varianti

Roma, 22 dic. (askanews) - "Invito tutti i cittadini a continuare a vaccinarsi e a fare la terza dose, oggi questa è la priorità, il vaccino funziona molto bene anche contro le nuove varianti". E' l'appello rivolto dal premier Mario Draghi durante la conferenza stampa di fine anno.Draghi ha ricordato che "dall'inizio della campagna vaccinale abbiamo somministrato oltre 106 mln di dosi, il 13 febbraio l'Italia era l'ultimo paese europeo per somministrazione di prime dosi, oggi l'80 per cento circa della popolazione ha ricevuto almeno una dose, la proporzione più alta di Gran Bretagna, Francia e Germania, abbiamo somministato 15,6 milioni di terze dosi, tre quarti della popolazione"."I vaccini restano lo strumento di difesa migliore dal virus", ha ribadito, avvertendo: "I tre quarti dei decessi sono tra non vaccinati"."Il governo resta pronto a sostenere l'economia in caso di rallentamento", ha assicurato Draghi. "La sfida principale - ha aggiunto il premier - resta quella di far aumentare il tasso di crescita nel lungo periodo e risolvere le debolezze strutturali dell'economia a partire dalle disuguaglianze territoriali, di genere e generazionali".