Draghi: insieme abbiamo dimostrato che l'Italia è un grande Paese

Roma, 24 ago. (askanews) - "In Italia e all'estero c'era scetticismo rispetto alla nostra capacità di presentare un piano valido per la nostra economia e spendere bene i fondi. Sembravamo avviati verso una ripresa lenta e incerta. A 18 mesi di distanza possiamo dire che non è andata così. Gli italiani hanno reagito e riscritto una storia che sembrava già decisa. Insieme abbiamo dimostrato che l'Italia è un grande Paese". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel suo intervento al Meeting di Riminui.