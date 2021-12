Draghi: governo contrario perchè Superbonus ha incentivato frodi

Roma, 22 dic. (askanews) - "Il governo non voleva estendere il Superbonus perchè ha creato distorsioni, la prima è un aumento straordinario dei prezzi delle componenti per le ristrutturazioni e l'efficientamento energetico. E' la logica del 110 per cento che in un certo senso non rende e ha incentivato le frodi". Lo ha detto il premier Mario Draghi nella conferenza stampa di fine anno.Il premier riferisce che proprio questa mattina "l'Agenzia delle Entrate ha bloccato 4 miliardi di crediti come cedibili, insomma c'erano buoni motivi, oltre al costo per la finanza pubblica per la riluttanza del governo a estenderlo ulteriormente", ma il "Parlamento utilizzando i fondi a disposizione dell'azione parlamentare ha deciso di usarli per estenderlo".