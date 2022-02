E intanto Draghi governa: in arrivo un decreto tra i 5 e i 7 miliardi contro il caro bollette

Probabilmente fare il piacione, quello che ovunque va si sente a casa sua, non è il suo forte. E affrontare masse di persone, anche, non deve essere ciò che ama di più fare. Ma se c’era un luogo da dove far partire la Fase 2 del governo Draghi, questo luogo era Genova, la città della tragedia e della riscossa, del ponte più bello ricostruito in due anni e quella dove si può cominciare a “vedere” cosa vuol dire Pnrr andando a mettere i piedi nel grande cantiere del Terzo Valico che ormai ha superato il 50 per cento dei lavori. E poi il porto perlustrato dal mare, a bordo di una pilotina della Guardia di Finanza, com’è oggi e come sarà, guardandolo attraverso i tanti progetti che compongono la città di domani, dal rilancio e l'espansione dello scalo alle grandi opere in arrivo. Dunque, per dirla con le parole del premier, la città del dolore (Draghi ha incontrato privatamente un gruppo di familiari delle vittime del ponte Morandi), della resilienza, della ricostruzione e ora anche quella del “sogno che si realizza”.

Sei miliardi solo a Genova

Il Pnrr porterà a Genova sei miliardi ed è chiaro a tutti, anche a quella quindicina di persone armate di striscione che ha provato a contestare il premier, che questa è la scommessa che non può non essere vinta. Ecco che il menu di giornata sono stati i progetti per l’espansione dello scalo, i collegamenti veloci con il nord Italia e il nord Europa, la digitalizzazione. Ogni regione ha questa chance. Il punto è capire se e come ciascuna amministrazione, una volta messe a regime dal governo le semplificazioni che vengono di volta in volta evidenziate, saprà realizzare quello che ora è sulla carta. La tragedia del ponte ha saputo creare tra il presidente Toti e il sindaco Bucci - e anche con gli altri sindaci - una buona intesa operativa. Auspicabile e necessaria nel resto del paese. I viaggi del premier Draghi sono finalizzati anche a questo: vedere passo passo come cresce il Pnrr. Accompagnare alla narrazione sul Piatto nazionale di resilienza e ripartenza, la prova dei cantieri che aprono e procedono. E dove questo non succede, capire perchè e intervenire per tempo.

Parola d’ordine: governare

Non a caso la gioia è parsa evidente soprattutto durante la visita nel grande cantiere del Terzo valico che darà finalmente quello sfogo logistico alle merci e quindi al porto di Genova collegandolo con il nord e l’est Europa. Un’opera che è stata ostacolata in tutti i modi anche dalla politica. Soprattutto negli ultimi dieci anni dal Movimento 5 Stelle.

La domanda che tutti si fanno è sempre la stessa: ma quanto può durare il governo Draghi con una maggioranza uscita a pezzi dal voto presidenziale, a destra e a sinistra. Da una parte Berlusconi convinto di rifondare il centrodestra con molto più centro e meno estremismi e nel fare ciò di portare la Lega dentro il Ppe. Dall’altra la principale forza parlamentare con il leader “congelato” dalle stesse regole che il Movimento si è voluto dare. Ammesso pure che risolveranno anche questa - Grillo oggi sarà a Roma per incontrare Conte - che affidabilità potrà mai dare una forza politica nata per essere un non-partito e regolata da un non-statuto? Di sicuro il “campo largo” che aveva in mente il segretario dem Enrico Letta e prima di lui Zingaretti, non c’è più.

Nel mezzo delle suddette macerie, Draghi può fare solo una cosa: governare. Decidere e andare avanti. Verificare gli stati d’avanzamento del Pnrr. Fare le riforme e provare a risolvere problemi. Come quello del costo dell’energia.

In arrivo un decreto da 6-7 miliardi

“Il governo sta preparando un intervento di ampia portata nei prossimi giorni” ha spiegato Draghi andando a parlare del tema bollette per cui tutti aspettano una risposta dal governo. “Il governo non dimentica il presente e il presente oggi ci fa vedere una realtà caratterizzata dalle difficoltà che famiglie e imprese hanno per l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica”. L'obiettivo è mettere in campo una dote compresa tra i 5 e i 7 miliardi, per garantire “un adeguato sostegno” per il secondo trimestre dell'anno. Aiuti mirati a famiglie e imprese in difficoltà ma senza ricorrere a un nuovo scostamento di bilancio. Senza fare altro debito che è stata fino ad adesso la facile ricetta prospettata dalla maggior parte delle forze politiche, soprattutto destra e 5 Stelle. Invece Draghi e Franco hanno saputo trovare tra le pieghe del bilancio e nelle mille voci che lo compongono ulteriori risorse oltre i 12 miliardi già messi sul tavolo da luglio 2021. Bruxelles avrebbe visto malissimo la richiesta di ulteriore debito. Non subito e non adesso, almeno. In fondo l’aumento dell’energia è un problema che attraversa tutte Europa. Solo che tutti gli altri paesi hanno una maggiore autosufficienza energetica mentre l’Italia dipende per il 90 dalle importazioni. Che per il 60 per cento vengono da un paese solo: la Russia.

Con il nuovo stanziamento si arriverà ad un totale circa di 18 miliardi. Che non basteranno visto che l’aumento, solo per il 2022, è stato calcolato intorno ai 30-40 miliardi.

No a nuovo debito

Dal Mef filtra che per finanziare i nuovi interventi una base di partenza potrebbero essere gli 1,5 miliardi stimati dalla Ragioneria dello Stato dalla restituzione introdotta nel decreto Sostegni ter dei cosiddetti extraprofitti delle rinnovabili. Nella relazione tecnica del provvedimento si legge che la norma “intende stabilizzare il trattamento di tutti questi impianti, vincolando gli operatori a restituire gli extra-profitti guardando alla vendita dell'energia rispetto a un prezzo 'equo' ante-crisi, con un meccanismo a due vie”. Si spiega cioè che “imponendo il differenziale di prezzo mensile a una produzione complessiva di 19 TWh realizzati fra febbraio e dicembre 2022, ipotizzata esente da contratti bilaterali sulla base dei dati attualmente disponibili, si perviene a una stima di 1,5 miliardi di euro per alimentare il fondo presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali”. Tale stima viene definita "ragionevolmente conservativa in quanto non sono conteggiati, in quanto non noti, i volumi associati a contratti bilaterali con prezzi maggiori al valore di prezzo indicato e dai quali è ragionevole attendersi ulteriori risorse per alimentare il predetto fondo”. Insomma, potrebbero esserci anche più di un miliardo e mezzo. Si conta di attingere anche ai proventi delle aste CO2. Parte di questi fondi è già stata utilizzata per azzerare per il primo trimestre gli oneri generali di sistema per tutte le medio-grandi imprese con potenza pari o superiore a 16,5 kW, come previsto dal dl Sostegni ter. E’ probabile che ci sia anche un aumento dell’estrazione del gas nazionale per raddoppiare e portare al 10% del fabbisogno il gas italiano. E’ una corsa contro il tempo ma è necessario fare bene, senza ulteriore debito e anche con interventi strutturali perchè non si ripetano mai più congiunture del genere legate certo all’inflazione figlia di una ripartenza esplosiva ma anche della totale assenza in Italia d un piano industriale e di un piano energetico che sappiano tenere conto delle variabili geopolitiche che di volta in volta si possono creare. Stefano Besseghini, presidente di Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ieri è stato sentito in Commissione parlamentare sulla tutela dei consumatori e l’auspicio è stato di rendere strutturale il taglio degli oneri di sistema in bolletta grazie al gettito derivante dalle aste per l'assegnazione delle quote di emissione di CO2 e di impiegare strutturalmente fondi del bilancio dello Stato per finanziare gli oneri generali non strettamente afferenti al sistema energetico”.

Venerdì va la riforma del Csm

Non ci si mangia e non abbassa i costi dell’energia, ma la riforma del Csm è una di quelle bandiere che politicamente misura lo stato di salute del governo tanto quanto la capacità di trovare i soldi per calmierare le bollette.

Dopo gli incontri con i vari partiti di maggioranza e il lungo colloquio lunedì a Palazzo Chigi con Draghi e il sottosegretario Roberto Garofoli, la ministra della Giustizia Marta Cartabia ha completato la stesura definitiva dei testi in vista del Cdm di domani.

Le proposte saranno presentate sotto forma di emendamenti al disegno di legge Bonafede, come già successe per il processo penale e civile. I punti politicamente stretti della riforma sono due: la riforma elettorale del Consiglio superiore della magistratura e le toghe in politica.

Per eleggere i togati al Consiglio superiore della magistratura, all'iniziale ipotesi di un sistema maggioritario binominale, si dovrebbe aggiungere una quota proporzionale, per assicurare candidature slegate dalle correnti e di gruppi minoritari. In questo modo dovrebbero essere accontentati anche i magistrati. Per quello che si capisce finora, sembra un metodo molto complicato, che dovrebbe aumentare di nuovo i membri del Csm (da 24 passare a 30 alla faccia della spending review) con il rischio alla fine di non risolvere il problema della lottizzazione delle correnti. Sulle cosiddette porte girevoli, è prevista invece un'ulteriore stretta con il divieto assoluto per il magistrato che ha avuto incarichi politici di esercitare funzioni giurisdizionali ma solo incarichi amministrativi.