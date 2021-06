Draghi al G7 in Cornovaglia, focus su ripresa, clima, sicurezza globale

Carbis Bay (Gb), 10 giu. (askanews) - Ripresa economica, emergenza sanitaria, lotta al cambiamento climatico, sicurezza a livello globale sono alcuni dei temi al centro del G7 che si apre venerdì a Carbis Bay in Cornovaglia, il primo a cui il presidente del Consiglio Mario Draghi parteciperà in presenza.Il premier arriverà venerdì mattina al summit, dove avrà anche incontri bilaterali con i principali leader e, in particolare, il primo colloquio di persona con il presidente americano Joe Biden, già arrivato in Cornovaglia per un confronto con il premier britannico Boris Johnson.Draghi parteciperà alle sei sessioni di lavoro previste durante la tre giorni, intervenendo come "lead speaker" nella prima, dedicata ai temi della ripresa economica, e nell'ultima sui cambiamenti climatici. Venerdì il via ai lavori alle 12.30 con una breve riunione di coordinamento fra i leader Ue, seguita da una colazione informale e dalla cerimonia di benvenuto.Nel primo pomeriggio l'avvio della prima sessione, riservata ai soli Paesi G7. Questa parte sarà incentrata su tre temi: le politiche nazionali per una ripresa più verde e digitale; il ruolo del G7 nel sostegno alla ripresa dell'economia globale; le politiche volte a far progredire l'uguaglianza di genere.I lavori della giornata di sabato si apriranno con la seconda sessione sui principali trend geostrategici a livello globale, incluse le sfide della resilienza economica, con un focus sul partenariato del G7 con i Paesi in via di sviluppo. I lavori proseguiranno con la terza sessione che si focalizzerà su alcuni temi di politica estera e di sicurezza, tra i quali i rapporti con la Russia e l'Afghanistan, a pochi giorni dall'avvio del ritiro delle truppe alleate. La quarta sessione sarà dedicata ai temi della salute, in particolare alle più immediate sfide sanitarie e al rafforzamento dei sistemi di salute globale. Nel tardo pomeriggio, prima della cena dei leader, è in agenda l'incontro tra Draghi e Biden. Nella nuova amministrazione Usa c'è grande attenzione per il governo italiano e i temi da affrontare non mancano: dalla Libia ai rapporti con Cina, Russia e Turchia; dalla situazione in Medio Oriente alla questione dei vaccini.Domenica mattina le ultime due sessioni di lavoro, dedicate rispettivamente al tema delle "società ed economie aperte", alla lotta ai cambiamenti climatici e alla protezione della natura, a cui parteciperanno anche i vertici di Banca Mondiale, Fmi, Ocse e Onu.