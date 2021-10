Draghi,G20 punta a riforma Wto e stop protezionismo vaccini

(ANSA) - ROMA, 08 OTT - "Dobbiamo affrontare il protezionismo sui prodotti sanitari. Questo è essenziale per assicurarci di avere gli strumenti per combattere questa pandemia e prevenirne di future. Dobbiamo difendere la libera circolazione dei vaccini e delle materie prime necessarie per produrli. Sono fiducioso che il vertice del G20 a Roma alla fine di ottobre raggiungerà un forte impegno per riformare il Wto", l'Organizzazione mondiale del commercio. Lo dice il premier Mario Draghi al Summit B20. "La presidenza italiana del G20 sta lavorando per preservare e rafforzare un efficace sistema commerciale multilaterale basato su regole all'interno del Wto". (ANSA).