Draghi domattina alla Camera alle 9, poi le dimissioni al Colle

Roma, 20 lug. (askanews) - Resta confermato dalle 9 di domattina il dibattito in aula alla Camera con il premier Draghi sulle comunicazioni rese al Senato e depositate a Montecitorio. Intorno alle 11 era prevista la replica, dalle 13,45 la chiama pe il voto di fiducia con risultato intorno alle 15. Con molta probabilità, però, la presenza di Draghi alla Camera alle 9 sarà solo formale: il tempo necessario per annunciare la decisione di andare a dimettersi al Quirinale dal presidente Mattarella. Tutti i gruppi parlamentari sono pre allertati per riunioni intorno alle 9 a Montecitorioio