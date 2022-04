Draghi: domani con parti sociali auspico si trovi strada comune

Roma, 6 apr. (askanews) - Trovare "tutti insieme" una "strada comune" per affrontare le problematiche di questo periodo storico. È l'auspicio del presidente del Consiglio Mario Draghi in vista dell'incontro di domani con le parti sociali."L'incontro di domani è importante perchè intanto riprende il confronto si era un po' fermato all'inizio dell'anno per tutti gli eventi che sono successi. Ma è anche un momento molto importante perchè l'economia italiana si trova attaccata da più fronti: inflazione, caro energia, mancanza di materie prime. E poi c'è la guerra, la scelta di che campo stare di fronte alla guerra, che negli anni di pace non ci si presentava con tutta la nettezza di oggi. Poi c'è il lavoro da fare per la diversificazione degli approvvigionamenti e il salto di qualità sugli investimenti nelle rinnovabili rispetto a quanto programmato prima". Di fronte a tutte queste sfide, "la cosa chemi è sembrata più naturale da fare è vedere se si può stare tutti insieme, porze sociali, governo, e discutere insieme di questo quadro complessivo, e vedere se si può riuscire a trovare una strada comune come si è fatto, ma solo su argoemnti specifici, negli ultimi mesi".