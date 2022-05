Draghi alla Casa Bianca da Biden: Europa chiede cercare la pace

Washington, 10 mag. (askanews) - Per la sua prima volta alla Casa Bianca da presidente del Consiglio, Mario Draghi arriva in (leggero) anticipo. Accolto nello Studio Ovale da Joe Biden, i due si salutano calorosamente, seduti sotto i ritratti dei grandi presidenti Usa del passato.Ad aprire le brevi dichiarazioni ufficiali prima dell'incontro bilaterale è stato il presidente Usa, che ha salutato Draghi come "un buon amico e un grande alleato", sottolineando i profondi legami tra Italia e Usa. Entrambi sono stati unanimi nella condanna all'invasione russa dell'Ucraina. "Putin pensava di dividerci ma ha fallito", hanno detto tutti e due, con il presidente del Consiglio italiano che, anzi, ha sottolineato come "la guerra in Ucraina ha ulteriormente rafforzato l'unione" tra Roma e Washington.Quello che sta a cuore all'Italia e all'Europa, però, è arrivare a una pace e il premier lo ha detto chiaramente a Biden. "In Italia e in Europa adesso le persone vogliono la fine di questi massacri, di questa violenza e di questa macelleria e pensano che cosa possiamo fare per portare la pace", ha sottolineato, invitando a "utilizzare ogni canale per la pace, diretto e indiretto" per arrivare "a un cessate il fuoco e l'avvio di negoziati credibili". Questo è quello che vogliono le persone e come leader, ha rimarcato, "dobbiamo pensare profondamente a come rispondere".Prima di chiudere le dichiarazioni, Draghi ha anche parlato dell'Ue, sottolineando che "quello che sta succedendo in Ucraina ha portato un drastico cambiamento nell'Ue, eravamo vicini e ora siamo ancora più vicini e so che possiamo contare sul vostro sostegno come un sincero amico dell'Ue e dell'Italia". Un appello a cui Biden ha risposto subito: "Un'Unione Europea forte - ha assicurato - è nell'interesse degli Stati Uniti. Fa bene a tutti".Al termine entrambi sono stati bersagliati di domande (una "cacofonia di domande urlate", scrive nel suo report la Casa Bianca), ma non hanno risposto.