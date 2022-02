Draghi e il cartellino giallo alla maggioranza: “Non sono qui per tirare a campare”

Parlava, tra Parigi e Bruxelles, della crisi ucraina e delle sue tante facce e gli hanno messo sotto il naso, direttamente da Roma, il decreto Mille proroghe. E’ al centro di una missione diplomatica che sta cercando di mettere il presidente ucraino Zelensky e il presidente russo Putin intorno allo stesso tavolo e invece ha dovuto anticipare il ritorno a Roma perchè la maggioranza perde pezzi a geometrie variabili e a seconda di dove tira il vento. “Così non si può andare avanti” ha sbottato il premier Draghi in missione prima a Parigi (mercoledì sera) e poi a Bruxelles per il Consiglio informale europeo sulla crisi Ucraina. Così ieri a fine mattina Mario Draghi ha deciso di anticipare il rientro a Roma. Prima si è fermato al Quirinale dove ha incontrato il Presidente Mattarella per aggiornarlo sulla situazione. Che è ferma e quindi non è buona. Poi ha convocato a palazzo Chigi i capidelegazione della maggioranza, Giorgetti (Lega), Orlando (Pd), Bonetti (Iv), Gelmini (Fi), Speranza (Leu) e guardando in faccia li ha “avvisati”: “O questa maggioranza è in grado di garantire i voti al governo oppure inutile andare avanti. Questo governo è nato per voler del presidente Mattarella (sottinteso, che tutti voi avete voluto confermare al Quririnale con una assai ampia maggioranza, ndr) ed è nato per fare le cose. Per quello che mi riguarda non resto qui per tirare a campare”. Tra i presenti è calato il gelo. E mai come ieri più d’uno dei presenti ha avuto la sensazione netta che una crisi di governo è più che possibile perchè “è chiaro che lui d’ora in poi non medierà più”. Se il governo va sotto perchè la maggioranza mette i bastoni tra le ruote a provvedimenti discussi e poi approvati all’unanimità, saranno poi ministri e segretari di partito a spiegare agli italiani perchè è stato interrotto il percorso di ripartenza indicato come imprescindibile dal presidente Mattarella il 3 febbraio ed applaudito da tutta l’assemblea.

La notte in Commissione

Quante volte è stata ventilata la sciagurata ipotesi che a forza di alzare bandierine può capitare l’incidente che può diventare scintilla e incendiare la larga maggioranza? La scorsa notte l’incidente si è ripetuto per ben quattro volte. Decisamente troppe. Tanto da costringere Draghi a lasciare prima del previsto la riunione del Consiglio a Bruxelles pregando il presidente Macron di leggere per lui il suo intervento.

Il fattaccio succede alla Camera, davanti alle Commissioni riunite Bilancio e Affari costituzionali. Il governo va sotto su temi diversi e con maggioranze variabili. Il caos. Dal tetto all'uso del contante alla questione delle bonifiche dei siti inquinati di Taranto, fino alla proroga di tre anni dell'applicazione dei divieti di sperimentazione sugli animali: gli emendamenti presentati dai partiti sono stati approvati con il parere contrario dell'esecutivo. Una modifica di FI sulle graduatorie degli insegnanti, è stata invece respinta nonostante il parere favorevole del governo.

In nome dei contanti

Il Cavallo di Troia è impacchettato da Fratelli d’Italia: l’emendamento firmato Paolo Trancassini lascia a duemila euro la soglia dell’uso del contante per tutto il 2022. Se ne riparlerà, forse, nel 2023. I complici sono stati reclutati tra Lega e Fora Italia. Giorgia Meloni gongola: “E’un provvedimento importante per famiglie e imprese, un aiuto all’economia reale. Abbiamo dimostrato che un’alternativa alla deriva tecnofinanziaria dell'ultimo decennio è possibile”. Esultano anche Forza Italia e Lega. Peccato però che sembrino comparse al servizio della protagonista, Giorgia Meloni. La norma è passata con 39 voti favorevoli e 38 contrari, compatti Pd, Iv, Leu e 5 Stelle. Trancassini sostiene di aver fatto i conti: “E’ stato votato da alcuni deputati di Forza Italia e della Lega e anche da uno delle Autonomie. Non so se c'è stato anche qualche dissidente grillino”. Conte e i 5 Stelle hanno attaccato il centrodestra: “In questo modo favorite l’evasione fiscale e il malaffare”. “Conte non si deve permettere” hanno tuonato da Forza Italia.

Stop anche all'articolo 21 del Mille proroghe. Questa volta l’emendamento è di Alternativa c’è, i fuorusciti grillini che non votarono la fiducia a Draghi. “Volevano sottrarre i fondi delle bonifiche delle 'aree escluse' dell'ex Ilva di Taranto per destinarli alla continuità produttiva del siderurgico - spiegano - Le risorse economiche sequestrate ai Riva tornano invece alle bonifiche”. Questa volta pare che Lega e Fratelli d’Italia siano stati contrari.

A proposito di scuola, è stato bocciato un emendamento di Forza Italia - con il parere favorevole del governo - che riguardava l'aggiornamento delle graduatorie e il contemporaneo rinnovo delle graduatorie per le supplenze”. Anche la Lega ha votato a favore. Ma non è stato sufficiente. E’ successo in Commissione e non in aula ed è possibile nuovamente correggere. “Non credo ci siano problemi per la maggioranza e il governo” ha cercato di buttare acqua sul fuoco Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia. Ma per Draghi non è così. E molti hanno sottovalutato il “potere” del premier di considerare esaurita la sua mission senza rimpianti nè rimorsi al primo sgambetto utile.

La colazione di traverso

In viaggio ieri mattina tra Parigi e Bruxelles, al premier è andata la colazione di traverso appena gli hanno girato il report da Roma con la notizia dei quattro siluramenti. Ieri mattina ha preso parte al Consiglio informale Ue. A margine, nella pausa pranzo, ha spiegato ai giornalisti a che punto è il dossier Ucraina: la situazione è ferma, nè conferme nè smentite circa l’annunciata de-escalation annunciata da Mosca “e quindi dobbiamo restare vigili e pronti”; la richiesta del presidente ucraino Zelensky di poter incontrare Putin. Una richiesta su cui sta lavorando più d’una diplomazia europea e che vede l’Italia in prima fila. L’ agenda del premier prevedeva la sua presenza anche per il vertice Ue-Unione africana. Ma Draghi ha chiesto al presidente Macron di leggere il suo intervento ed ha anticipato il suo rientro a Roma. La prima tappa non è stata palazzo Chigi ma il Quirinale dove, oltre all’aggiornamento sulla crisi ucraina, il capo del governo avrebbe trasmesso al Capo dello Stato tutta la sua”irritazione per quello che sembra essere uno sfilacciamento dei rapporti all'interno del governo e della maggioranza”. A quel punto, era già le 17, lo staff del premier ha comunicato che “alle 18 ci sarebbe stato un vertice con i capidelegazione delle forze di maggioranza”.

“Siamo qui per governare, altrimenti ….”

Tutti hanno più o meno pensato alla cabina di regia in vista del Consiglio dei ministri di oggi per mettere a punto le misure del decreto contro il caro energia. E invece si sono trovati davanti un Draghi come non lo avevano mai visto che ha chiesto conto di quanto accaduto nella notte. Che poi non c’è solo il Mille proroghe. Il premier già che c’è rovescia sul tavolo anche quello che porta in corpo da settimane e di cui aveva taciuto nella speranze ce fosse finita: basta con gli ostacoli piazzati qua e là al ddl concorrenza, agli appalti, alla delega fiscale. Li snocciola uno a uno, racconta più di un presente. “Il governo è nato per fare le cose, è stato voluto dal Presidente Mattarella con questo obiettivo”. Gelo in sala. O si fanno le cose o è inutile stare qua. Chiede rassicurazioni perchè quello che è accaduto nella notte non si ripeta più, i voti in Parlamento non devono e non possono mancare. In poche parole, la maggioranza deve garantire il sostegno ai provvedimenti dell’esecutivo e basta con quello che sta diventando uno “stucchevole doppiogiochismo” per cui in consiglio dei ministri si vota all’unanimità e una volta fuori si comincia col tiro al piccione sul provvedimento appena votato. “Servono idealismo ma anche pragmatismo” altrimenti è difficile andare avanti.

Un problema di metodo

Si racconta anche che a quel punto - una sorta di momento della verità - qualche ministro abbia provato a sollevare problemi su presunte “questioni di metodo”. Ovverosia il fatto che i provvedimenti vengono condivisi sempre all’ultimo momento, un paio d’ore prima del Consiglio dei ministri o della cabina di regia. “Così è normale che ci siano incidenti…”.

Ma Draghi non ci sta. E ricorda come anche per i provvedimenti su cui c’è stata una condivisione ossessiva e puntuale - come la legge di bilancio - tanto da arrivare al voto finale all’ultimo minuto disponibile, anche in quei casi sono fioccate critiche e le minacce/promesse di cambiamento. Basta vedere cosa è successo negli ultimi giorni con la riforma del Csm e quella delle concessioni balneari: i provvedimenti vengono sempre discussi prima ai tavoli tecnici tecnici con i ministri competenti e con le categorie, si raggiunge un accordo, si vota all’unanimità e appena fuori dalla porta si comincia a dire: “Si lo abbiamo votato ma adesso lo cambiamo”. Tutto questo non è serio. E mai come ieri sera è stato chiaro il messaggio. Qualcosa si è rotto e di sicuro d’ora in poi lo spazio di mediazione sarà minimo. Queste le regole d’ingaggio per realizzare il programma e gli obiettivi, tanti, che sono davanti. In caso contrario, ognuno si assumerà le proprie responsabilità. Non si pensi che siccome c’è Draghi che poi media, i partiti possano fare i loro giochini legati alla campagna elettorale. Quel tempo è scaduto con la Fase 1 del governo Draghi. La Fase 2 non lo consente più.

Il decreto bollette

La vera cabina di regia sul decreto bollette è stata dunque rinviata a stamani (ore 9.30). Il premier vuole chiudere oggi ma intorno si trova i capi partito (a destra e molto meno a sinistra) che ora dopo ora dichiarano, mostrano bollette alla telecamere e rialzano sempre il prezzo. Oltre che le rispettive bandiere. Ma a Palazzo Chigi il tema dello scostamento di bilancio, almeno al momento, non è sul tavolo. Si parla di una misura di altre 5-7 miliardi trovati grazie ad un lavoro tra le pieghe del bilancio. E di misure strutturali per un piano energia che non c’è mai stato.

Il premier chiede fiducia e di smetterla d alzare bandierine elettorali. Ci sono troppe sfide sul tavolo e troppe scadenze per cui serve l’impegno di tutti.

Vedremo cosa succede oggi. Intanto c’è la crisi ucraina da gestire. Congedati i capidelegazione, Draghi ha ripreso in ano il dossier. Si è fatto aggiornare sugli sviluppi a Bruxelles e ha avuto quindi una lunga telefonata con il presidente Usa Joe Biden. Tra i due c’è la conoscenza e la confidenza che serve per affrontare situazioni come questa. L’Italia sarà al tavolo dell’incontro Mosca-Kiev. Sarà un incontro a tre e la presenza dell’Italia è stata sollecitata proprio da Zelenscky. Un punto di grande responsabilità e orgoglio che dovrebbe essere apprezzato da tutto il paese e proprio da quei segretari di partito che cannoneggiano ogni giorno alzando sempre di più la posta. Alla faccia del dialogo e della collaborazioni che proprio Mattarella aveva raccomandato tra gli applausi dell’emiciclo. In realtà, furono pochi quelli di Fratelli d’Italia. Assenti quelli di Salvini a casa col Covid.