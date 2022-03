Draghi avverte Conte: rispettare impegni Nato o salta patto maggioranza

Roma, 29 mar. (askanews) - Un'ora e mezza di faccia a faccia a Palazzo Chigi con Giuseppe Conte, poi Mario Draghi è salito in macchina per andare al Quirinale a parlare con il presidente della Repubblica. L'atteso "chiarimento" sulla questione delle spese militari tra il premier e il leader del Movimento 5 stelle c'è stato, ma non sembra essere servito a far abbassare la tensione sulle armi. Anzi. "Il Governo intende rispettare e ribadire con decisione gli impegni Nato sull'aumento delle spese militari al 2% del Pil", ha detto senza giri di parole il presidente del Consiglio al suo predecessore, che nei giorni scorsi più volte aveva fatto sapere il suo "no" all'aumento degli investimenti in difesa, richiesto dagli accordi con l'Alleanza atlantica."Abbiamo discusso, abbiamo delle valutazioni diverse", ha ammesso Conte parlando con i giornalisti all'uscita da Palazzo Chigi ma il governo "lo sosteniamo". Però "siamo il partito di maggioranza relativa e abbiamo diritto ad essere ascoltati". Per il M5s, ha ribadito, adesso l'aumento delle spese militari sarebbe "improvvido" perchè le "priorità sono altre" e dunque "non è nel Def che ci sarà questa prospettiva".Parole, evidentemente, non gradite da Palazzo Chigi da cui, in serata, esce un 'avviso ai naviganti'. "Non possono essere messi in discussione gli impegni assunti, in un momento così delicato alle porte dell'Europa. Se ciò avvenisse verrebbe meno il patto che tiene in piedi la maggioranza", fanno sapere fonti della Presidenza. Le stesse fonti che, poi, fanno notare come proprio durante i governi Conte ci sia stato un rilevante aumento delle spese militari. I piani concordati nel 2014, e seguiti dai vari governi che si sono succeduti, prevedono entro il 2024 un continuo progressivo aumento degli investimenti. Il bilancio della difesa nel 2018, si fa notare, era sostanzialmente uguale al 2008. Nel 2018 si registravano circa 21 mld, nel 2021 24,6 miliardi, con un aumento del 17%. Inoltre tra il 2021 e il 2022 il bilancio della difesa è salito a 26 miliardi, con un incremento del 5,6%.Il (teso) incontro tra Draghi e Conte è peraltro arrivato al termine di una giornata già caratterizzata da un crescente nervosismo nella maggioranza, dopo la vicenda dell'ordine del giorno di Fdi sull'aumento delle spese per la difesa accolto dal governo. Una decisione che ha scatenato la protesta di M5s e Leu. Domani comincia l'esame in aula del decreto Ucraina Con molta probabiolità il Governo sarà obbligato a mettere la fiducia , perdendo così il sostegno dell'opposizione. Dal Nazareno, Enrico Letta fa sapere che il Pd "è preoccupato" dallo scontro sugli impegni Nato. Con Draghi sono apertamente schierati Renzi e Forza Italia. Salvini, almeno sulle prime, tace. Sulla difesa il governo rischia di andare fuori strada? Al Colle è suonato l'allarme.