Draghi,anche aiuti militari Kiev in solco risoluzione Camere

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - "Voglio ringraziare il Parlamento, la maggioranza e la principale forza di opposizione per il sostegno al governo per affrontare la crisi. La risoluzione ha impegnato il governo a sostenere dal punto di vista militare" e anche "umanitario" Kiev e "tenere alta la pressione sulla Russia anche attraverso sanzioni e ha guidato in modo chiaro l'azione di governo e rafforzato la nostra posizione a livello internazione. Il governo intende a muoversi nel solco di questa risoluzione". Lo dice Mario Draghi nel corso dell'informativa al Senato. (ANSA).