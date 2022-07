Draghi ad Ankara per incontro Erdogan e vertice intergovernativo

Ankara, 5 lug. (askanews) - Il presidente del Consiglio Mario Draghi è arrivato ad Ankara, per partecipare al terzo vertice intergovernativo tra Italia e Turchia. Ai lavori prenderanno parte anche i ministri degli Esteri Luigi Di Maio, della Difesa Lorenzo Guerini, dell'Interno Luciana Lamorgese, dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e della Transizione ecologica Roberto Cingolani.Dopo la visita all'Anitkabir, mausoleo di Mustafa Kemal Atatürk, con una cerimonia di deposizione di una corona di fiori e una breve visita del museo, Draghi arriverà al Palazzo Presidenziale, per il colloquio con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Tra i temi sul tavolo ci saranno la guerra in Ucraina, in particolare per quanto riguarda la crisi alimentare, la situazione in Libia, la questione dei migranti, le relazioni bilaterali tra i due Paesi.Contestualmente avranno luogo i bilaterali tra i ministri italiani e i ministri turchi. A seguire, la riunione plenaria e la cerimonia di firma degli accordi. Al termine (intorno alle 19 ora locale, le 18 in Italia) Draghi ed Erdogan rilasceranno dichiarazioni congiunte alla stampa, prima della cena di lavoro. In serata il premier ripartirà per Roma.