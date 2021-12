Draghi, è Parlamento a decidere vita governo

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - "Ha fatto bene a ricordare che questo governo comincia con la chiamata del presidente Mattarella, una chiamata di altissimo ordine che si è tradotto in vicinanza costante all' azione di governo ma la responsabilità quotidiana sta nel Parlamento così come la prosecuzione sta nel parlamento. E' il Parlamento a decidere la vita del governo qust' anno e sempre". Così il premier Mario Draghi nella conferenza stampa di fine anno. "L'importante è che il governo sia sostenuto da una maggioranza come quella che ha sostenuto questo governo, la più ampia possibile", aggiunge. Quale che sia il prossimo governo, dice ancora, l'importante è che "sia sostenuto da una maggioranza più ampia possibile. Per questo ringrazio la maggioranza perchè capisco che non sia facile lavorare insieme con idee diverse e punti di partenza drammaticamente diversi", aggiunge. (ANSA).