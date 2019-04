[Il caso] Nella guerra dei dossier, spunta la contro intelligence grillina. Salvini: “Non ho documenti segreti”

Non si sopportano più. Dunque si spiano. “Il dossieraggio è stato sempre fatto – dice l’esperto d’intelligencc – certo le tecnologie oggi aiutano non tanto per le cose illegali ma per l’uso che la vorace piazza mediatica può farne”. Tradotto: oggi non serve avere a disposizione una rete d’intelligence; basta avere il nome giusto da inserire sui motori di ricerca, interrogare con sapienza un po’ di banche dati, sempre più disponibili, e vengono fuori elementi sufficienti per armare il ventilatore della macchina del fango. Che è esattamente ciò che sta accadendo. Così il sospetto diventa protagonista di una già delicata scena politica. E una smentita, la più autorevole conferma.

La “smentita” di Salvini

“Io sono l’autorità nazionale di pubblica sicurezza e i dossier non li ho nemmeno su me stesso” ha detto ieri il ministro dell’Interno. Aggiungendo subito dopo: “Quindi mi stupirebbe li avessero altri”. Che vuol dire esattamente il contrario. E cioè: so bene che altri praticano il dossieraggio. Ma ricordatevi che io sono il ministro dell’Interno, io ho le chiavi del Viminale e se andiamo a fare una guerra di dossier, beh, forse i miei sono più efficaci dei vostri. La smentita di Salvini è stata la risposta al titolo de Il Giornale di ieri: “Dossier e ricatti, trema anche Salvini. Ombre di attività spionistica tra alleati di maggioranza”.E’ vero, come dice l’esperto di intelligence che queste cose sono sempre accadute. Ma è anche vero che quando emergono, quel momento in genere coincide con l’inizio della fine.

Lo spy game

Difficile dire chi faccia cosa o chi abbia iniziato per primo lo spy game. In questa fase i maggiori indizi sembrano aggirarsi dalle parti del Movimento 5 Stelle, affascinato dalle ombre dell’intelligence, convinto che sapere sia potere (che poi è la verità), avvicinato da quel mondo grazie agli esperti che per motivi didattici frequentano la Link Campus dove il Movimento ha anche pescato a mani basse per reclutare tecnici da lanciare in politica o in vari incarichi.

Il titolo di apertura de Il Giornale, a sua volta, si parlava con vari fatti accaduti nei giorni scorsi. Fatti che vanno uniti come i puntini nel gioco delle Parole crociate.

Unire i puntini

Per restare all’ultima settimana occorre partire da sabato scorso quando due quotidiani vicini ai 5 Stelle hanno iniziato a dare informazioni dettagliate su Claudia Bugno, consigliera economica del ministro Tria, per un paio di giorni cotta a puntino tra incarichi, nomine, stili di comportamento all’interno del Mef. Lanciato il caso Bugno, che ha offeso il ministro oltre che l’interessata, gli stessi quotidiani hanno preso di mira il figlio della moglie del professor Tria (assunto dal marito della Bugno) e poi anche il figlio “colpevole” di essere militante di una ong. Tutto vero, nulla di falso, di sicuro proposto per umiliare e fare male. “Mi vogliono intimidire – ha detto Tria – usano mezzucci e dossier ma io vado avanti per la mia strada”. Che è quella, ad esempio, di imporre la sua linea sul caso rimborsi ai risparmiatori truffati. E sui numeri del Def, “non faccio giochini con i numeri” ha avvisato il ministro mettendo le mani avanti rispetto a premier ed alleati che invece vorrebbero non tener conto delle bocciature di Ocse e agenzie di rating che condannano l’Italia alla stagnazione e scommettere su un anno “bellissimo”.

L’accusa di Giorgetti

Tria ha reagito, con fermezza, a quella prima folata di fango. Ha ricevuto un primo avviso. Vediamo che succede adesso. Poi è intervenuto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio della Lega Giancarlo Giorgetti, uno che parla poco e se parla non è mai a caso. “Quelli (i Cinque stelle, ndr) hanno dossier su tutti, anche su di noi”. A cui ha fatto da controcanto analoga dichiarazione del sottosegretario 5 Stelle Stefano Buffagni, il giovane commercialista della Casaleggio, anzi, forse l’uomo che meglio cura gli interessi di Casaleggio dentro palazzo Chigi. “Certe brutte cose (i dossier contro il ministro Tria, ndr) non sono uscite dall’intelligence del Movimento”. Confermando che all’interno del Movimento esiste una centrale addetta alla raccolta delle informazioni sensibili, utile ad impacchettare, quando serve, lo scoop giornalistico.

Il caso Sarti

E allora corre l’obbligo tornare al caso di Giulia Sarti, la deputata romagnola costretta a lasciare la presidenza della Commissione Giustizia per i mancati rimborsi al Movimento e soprattutto perché sono tornate in circolazione, sul web, video fake e foto porno (vere). In questa brutta storia c’è di mezzo un “esperto informatico” messo accanto alla Sarti nel 2013, poco dopo l’arrivo in Parlamento, che oltre ad esserne stato il fidanzato per qualche tempo, ha riempito la casa, tutta e non solo la camera da letto, di microtelecamere di cui non si è ancora capito l’uso. Si sa che l’esperto informatico, per metà salernitano e per metà bulgaro, era o è un amico del deputato Tofalo, nella scorsa legislatura membro del Copasir (Il Comitato parlamentare sull’intelligence), allievo e poi docente alla Link e oggi sottosegretario alla Difesa. Poiché la maggior parte dei parlamentari grillini (quelli con ruoli chiave e i più mediatici) è stata affiancata con esperti informatici che curano la frenetica attività social; poiché la Casaleggio è stata multata dal Garante perché “la piattaforma Rousseau è manipolabile”; più di uno in questi giorni ha iniziato a chiedersi perché c’erano telecamere in casa di una deputata, che tipo di immagini e quale uso ne può essere fatto, se e quanto è diffusa la presenza di telecamere. Anche il ministro dell’Interno ha sollecitato alcune verifiche.

Conte e la delega all’intelligence

La denuncia di Tria, le parole di Giorgetti (“quelli hanno dossier su tutti, anche su di noi”) e l’autogol di Buffagni (“quella non è roba della nostra inteligence”) hanno autorizzato Ettore Rosato (Pd) a chiedere al premier Conte di “smentire al più presto se i 5 Stelle sono finiti a schedare e intimorire le persone a colpi di dossier”. Esiste un sistema parallelo di raccolta informazioni? E fino a che punto questo sistema fai-da-te è in contatto con gli apparati dello Stato? Una cosa è certa: anche un “naif”, nel senso di inesperto di cosa pubblica, come il professor Conte non ha mai messo in dubbio il fatto di tenere per sé la delega all’intelligence.