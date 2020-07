[Il caso] Dossier Autostrade, nuova trattativa con Aspi. Benetton “gradualmente” fuori. Ma perde il partito della revoca della concessione

Si tratta e non si rompe. Alla fine viene scelta la soluzione della trattativa e scartata quella della revoca della concessione. Col “favore delle tenebre”, sotto la categoria “varie ed eventuali” (così l’ordine del giorno del consiglio dei ministri) e dopo due anni di “palleggio”, si chiude il dossier Autostrade. O meglio: finisce una lunga trattativa e ne comincia un’altra. Finisce alle cinque del mattino, dopo sei ore di confronto serrato ma senza alcuna votazione, il più drammatico Consiglio dei ministri del Conte 2.

La nuova trattativa

Si va verso dunque verso un'intesa tra il governo e Aspi. Il Consiglio dei ministri ha dato mandato a Cassa depositi e prestiti e ai ministri dell'Economia e delle Infrastrutture di trattare da un lato per l'uscita graduale di Benetton dalla società, dall'altro per un nuovo accordo su tutti gli aspetti della convenzione. C’è una data in cui tutto questo deve avere inizio: il 27 luglio. Entro quel giorno deve iniziare l’interlocuzione tra Cdp e Aspi. Autostrade, spiega quando sta facendo giorno un ministro che ha appena lasciato Palazzo Chigi, “diventa nei fatti una Public Company a controllo pubblico. Atlantia avvia la procedura per una graduale uscita”.

La famiglia Benetton che possiede il 30% di Atlantia che a sua volta possiede l’88% di Autostrade per l’Italia (Aspi), “resterà inizialmente con un 10-12% per poi uscire del tutto ma gradualmente”. E solo, si precisa “a determinate condizioni”. L’aumento di capitale di Aspi è “riservato” a Cdp per il 33% che a sua volta può cedere il 22% a investitori istituzionali graditi a Cdp. “Ci vorrà almeno un anno per finalizzare questo passaggio ma alla fine Cdp potrà entrare e prendere il posto dei Benetton”. Altre fonti di governo di area 5 Stelle si preoccupano di dire che “se Benetton non rispetta l’accordo, la revoca resta sempre sul tavolo per tutto il tempo necessario a chiudere la trattativa”.

Chi vince e chi perde

Ci sarà tempo nelle prossime ore di studiare i dettagli di un accordo che è stato appena abbozzato. E può sembrare puerile raccontare la storia cercando vincitori e vinti. Ma il livello di drammatizzazione che il premier Come ha voluto raggiungere negli ultimi giorni costringe a farlo. Quindi si può dire che perde il “partito della revoca a tutti i costi”, cioè i 5 Stelle (ma per Di Maio la posizione è, come vedremo, molto diversa) e il premier Conte che in questa partita è stato schierato forse anche oltre le sue intenzioni su pressione dei 5 Stelle. Vince il “partito della trattativa”, cioè Italia viva e i ministri del Pd Paola De Micheli e Roberto Gualtieri che hanno tenuto il punto nonostante qualche sbandamento, per poche ore, del Nazareno.

Poi ciascuna delle parti troverà il modo per raccontare la sua storia. Conte dirà che solo grazie alla sua drammatizzazione Benetton è stato convinto a lasciare. Che se non avesse alzato così tanto l’asticella non saremmo arrivati a nulla. I 5 Stelle torneranno sul balconcino per urlare “vittoria, abbiamo cacciato i Benetton”. Ciò che conta veramente è che se la trattativa non avrà intoppi, lo Stato e dunque i cittadini, non dovranno pagare risarcimenti miliardari. Che il diritto d’impresa resta tutelato in questo Paese. E che i 43 morti di Genova potranno essere ricordati anche perchè grazie a loro le autostrade italiane saranno già sicure.

Due passaggi chiave

La ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova, prima di andare a dormire un paio d’ore visto che alle 9 ha già impegni al ministero, la mette così: “In questa lunga notte abbiano fatto un buon passo lungo la strada del confronto. C’era un’alternativa alla revoca”. Un altro ministro del Pd si limita ad osservare che “gli elementi di fondo dell’intesa sono positivi, vanno perfezionati nelle prossime ore”. La revoca è ancora sul tavolo? “Solo se non si chiude la trattativa. Ma ritengo che si chiuderà. Ci sono tutte le condizioni”.

Ci sono due passaggi chiave per arrivare al risultato di questa mattina: la lettera uscita dal Ministero delle Infrastrutture con cui il ministro Paola De Micheli il 13 marzo scorso suggeriva a Conte “la trattativa con Aspi pena risarcimenti miliardari”. La nuova proposta cui ha lavorato ieri tuto il giorno il ministro Gualtieri e che è arrivata sul tavolo di Conte ieri sera alle 23. C’è stata una prima trattativa a porte chiuse, Gualtieri, De Micheli e Conte mentre il resto del Consilgio dei ministri aspettava di sapere e capire. Poi all’una di notte premier e ministri sono tornati al tavolo. Per chiudere alle 5.

Di Maio e la trappola perfetta

In questa vicenda tanto i 5 Stelle che il Pd hanno dimostrato di non avere le idee chiare. Tra di loro e al loro interno. “Su Autostrade Conte ha perso lucidità e misura” diceva ieri sera una fonte Pd prima del Consiglio dei ministri e dopo una giornata già di per sè lunghissima tra votazioni per le Authority (Agcom e Privacy, andate a buon fine), accordi sulle presidenze delle Commissioni (ancora in alto mare, dovrebbe chiudersi stasera) e comunicazioni del ministro della Salute Roberto Speranza sulla ventilata prosecuzione dello stato di emergenza (sotto processo le “smanie comunicative del premier” visto che nulla è stato ancora deciso).

Non c’è dubbio che nelle ultime settimane Conte ha sofferto molto il dossier Autostrade. Fosse stato per lui, per l’avvocato, questa storia sarebbe stata chiusa da tempo. Con l‘unica soluzione possibile e ragionevole: ritrattare in radice tutta la concessione con Aspi e in generale tutte le concessioni. Senza minacce nè isterie. Invece è rimasto ostaggio dell’ideologia e della propaganda 5 Stelle che un secondo dopo il crollo del ponte Morandi hanno iniziato a promettere “mai più lo Stato con Benetton”.

E ora rischia di restare in trappola di se stesso. Se infatti Di Maio, Crimi, Di Battista e tutto lo stato maggiore hanno spinto Conte sulla via senza ritorno della revoca della concessione a Benetton, nelle stesse ore Di Maio cambiava idea, curava incontri ad altissimo livello con Mario Draghi, Enrico Letta e Gianni Mion, presidente di Edizione, la holding di Benetton, fino a correggere il tiro e passare dalla “revoca totale” alla revisione della concessione. Nel duello a distanza Conte- Di Maio il più giovane tra i due è adesso nella posizione di chi non deve decidere nulla e può permettersi di rovesciare sul più anziano nonché suo competitor la responsabilità di una decisione rovinosa per le casse e l’immagine dello Stato.

Premier nell’angolo

Conte si è, in parte, costruito la trappola da solo. Rinviando per due anni la decisione. Accelerando quando l’8 luglio scorso la Consulta ha dato ragione al governo che nell’agosto 2018 decise di escludere Aspi dal consorzio che ha ricostruito il ponte (salvo poi averlo di nuovo in concessione ora che è finito perchè è l’unico modo per fare il collaudo e inaugurarlo). Da quel giorno Conte ha dato il via ad un crescendo di dichiarazioni sulla fine certa della concessione (“surreale e paradossale che siamo ancora a questo punto”) con Atlantia.

Dando prima la colpa alle “incertezze” del Pd. E attaccando a testa bassa lunedì mattina in un’intervista al Fatto Quotidiano (“I Benetton ci prendono in giro, così sarà revoca”) con cui ha anticipato il ben servito al gruppo leader nel mondo nelle gestione di infrastrutture in genere, per lo più autostrade e aeroporti. “Ecco un vero leader, un vero premier, altro che un temporeggiatore tentennante…” ha scritto ieri mattina Travaglio che se l’è presa con i 5 Stelle e Di Maio colpevoli di “inspiegabili silenzi” come se “non lo sentissero il loro premier e temessero la sua popolarità”. Il quotidiano “vicino” al premier titolava “La pacchia è finita, oggi il via libera alla revoca. Poi il decreto”. Non è andata così.

Pd in testa coda

Se il Movimento è diviso tra Conte e Di Maio, il Pd non sta meglio. Nell’ultima settimana Conte ha attaccato i ministri dem De Micheli e Gualtieri accusandoli di aver perso tempo e messo i bastoni tra le ruote. In realtà Conte ha sempre avocato a sè il dossier rivendicando l’esclusiva della soluzione. “Sia chiaro, io non cedo su nulla” ha rilanciato ieri mattina sul Corsera. Dopo che persino Angela Merkel, nel mezzo delle trattative sul Recovery fund, s’è voluta informare su “come andrà a finire con Autostrade” (il gruppo assicurativo Allianz ha una quota di Aspi).

In questo delirio di dichiarazioni, se in un primo tempo il Pd aveva fatto la voce grossa con Conte (“basta scaricabarile, hai sempre voluto gestire tu il dossier”), lunedì i dem sembravano giunti a più miti consigli. “Ha ragione Conte, condivido i suoi rilievi sull’offerta di Atlantia che non è adeguata (3 miliardi e 400 tra riduzione pedaggi, ristrutturazione e opere in compensazione; più la cessione della maggioranza delle azioni, ndr)” ha detto Zingaretti. De Micheli, e probabilmente anche Gualtieri, non l’hanno presa bene: il segretario cambia linea senza avvisare chi sta in prima linea…

Il dito nell’occhio

La ministra De Micheli, soprattutto, si deve essere molto arrabbiata. Ieri mattina sono stati pubblicati vari articoli dove veniva raccontata, con fonti anonime ma ben informate, la solitudine e la delusione della ministra. L’ostentazione di Conte “si-fa-come-dico-io”, sommata alle critiche dei giorni precedenti, all’intervista di Bettini, consigliere del segretario dem (“mi fido di Conte”), devono aver convinto una manina del Ministero dei trasporti a rendere pubblico un documento che ha chiarito molte cose. Il 13 marzo scorso la ministra De Micheli aveva presentato al premier la sua relazione finale risultato di cinque mesi di trattative con Aspi: rinegoziazione della concessione e un intervento di 2,9 miliardi che possono diventare 3,4 tra nuove opere, riduzione dei pedaggi, messa in sicurezza.

“Considerata la delicatezza e la complessità della questione - scriveva De Micheli - credo sia opportuno sottoporre al Consiglio dei ministri la percorribilità della soluzione transattiva nei termini qui esposti o in quelli che tu e il consiglio dei ministri riterrete individuare”. In caso di revoca, invece, il ministro De Micheli metteva in guardia dal rischio di una penale intorno ai 20 miliardi, della perdita di posti di lavoro e del collasso del sistema autostradale. A chi affidare infatti tremila km di strade? Un macello da evitare in tutti i modi. Tre mesi e mezzo dopo quella lettera invece siamo ancora al nulla di fatto in nome del continuo rinvio. Chiunque abbia fatto uscire quella lettera ieri subito dopo pranzo, ha voluto cambiare il corso della giornata. E dare un messaggio chiaro: se Conte insiste con la revoca, i due ministri Pd che dovranno firmarla saranno contrari. Nonostante la volontà espressa dal loro stesso segretario. Sarebbe cioè la fine del governo.

Il post di Bellanova

Insomma, nel corso della giornata, prima del Cdm serale, si è ricreato un asse di governo Pd-Italia viva contro M5s e Leu. Renzi non ha mai tentennato sul caso: “Decidere, basta indugi, fare quello che più serve al Paese che non è la revoca perchè comporterebbe danni e risarcimenti miliardari”. Ieri sera prima di arrivare a palazzo Chigi, il ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova ha affidato ai social un ultimo appello. Sul dossier Autostrade “non si può intervenire in modo approssimativo, servono responsabilità e rispetto". Se il rischio è quello di esporre il Paese “ad azioni risarcitorie che tutti dicono sarebbero tra i 20 e i 30 miliardi di euro, consiglio a tutti di riflettere. Governare significa assumersi responsabilità anche se comportano critiche. Qui non si tratta di difendere la famiglia Benetton ma di impedire che si intervenga su materia così delicate in modo approssimativo e per questioni di principio. Bisogna rispettare le persone, l’impresa e le future generazioni”.

Con tutte queste premesse il consiglio dei ministri, rinviato dalla mattina è iniziato nel cuore della notte. Per finire all’alba.