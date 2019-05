Dopo il voto governo riparte da dl sicurezza bis e famiglia

Roma, 25 mag. (askanews) - Il decreto sicurezza bis e le misure a favore della famiglia impegneranno Lega e M5s alla ripresa delle attività di governo, dopo le elezioni europee e le suppletive dei due collegi trentini della Camera di domani, domenica 26 maggio. Il testo del dl sicurezza bis sembra ormai definito, con il recepimento delle osservazioni fatte pervenire dal Colle. Le misure per la famiglia, questa sembra al momento la linea prevalente, saranno approvate dal governo con un disegno di legge anzichè un decreto legge, in quanto non avrebbero i requisiti di necessità e urgenza. Si tratta degli aiuti alle giovani coppie per l'acquisto di pannolini, o i bonus per gli asili nido a cui sarebbero destinate le risorse non utilizzate per il reddito di cittadinanza. Il Ministro dell'economia, Giovanni Tria, ha posto però dubbi sulla copertura economica.Ma altre misure sono state annunciate dal Movimento 5 stelle e dalla Lega nella lunga campagna elettorale, anche se ancora non si sono concretizzate in provvedimenti presentati in Parlamento, oppure sono state presentate ma l'esame non è ancora partito. E' il caso del reddito minimo, cavalcato dal M5s. In Commissione lavoro al Senato sono state presentate 4 proposte, una dai pentastellati, due dal Pd e una da LeU. La proposta del M5s è stata considerata testo base e gli emendamenti sono riferiti a quella. La Commissione lavoro è in attesa di ricevere i pareri dalle altre Commissioni per entrare nel vivo dell'esame. Annunciate dal vicepremier e leader 5s, Luigi Di Maio, sono le misure per la famiglia (aiuti per l'acquisto di pannolini, bonus per gli asili nido ecc), a cui andrebbero le risorse non utilizzate per l'erogazione del reddito di cittadinanza.La Lega, da parte sua, spinge per i l'Automonia delle tre regioni del Nord (Veneto, Lombardia e Emilia Romagna) e per la Flat Tax, la tassa piatta che dovrebbe contribuire a rilanciare i consumi. Molto spesa in campagna elettorale, sarà comunque argomento per la prossima legge di bilancio.Il Parlamento osserverà una settimana di pausa, o poco più per le elezioni. A meno di difficoltà nell'attività del governo derivanti dai risultati elettorali, di Camera e Senato torneranno a riunirsi rispettivamente il 27 e il 28 maggio riprendendo l'esame dei provvedimenti avviati. L'Aula della Camera, che ha svolto l'ultima seduta venerdì 17 maggio, è convocata per lunedì 27 maggio per la discussione generale sul decreto legge con misure urgenti per il servizio sanitario della Regione Calabria. Si tratta del provvedimento che era stato approvato al Consiglio dei Ministri a fine aprile a Reggio Calabria e che prevede, di fatto, il commissariamento da parte del governo della sanità calabrese (ospedali, assistenza farmaceutica, nomina di manager sanitari). Il dl deve poi essere trasmesso al Senato e va convertito entro il primo luglio 2019 pena la decadenza. La conferenza dei capigruppo per la definizione del calendario dell'Aula del mese di giugno è prevista per il 29 maggio.L'Aula del Senato, che ha svolto l'ultima seduta mercoledì 15 maggio, è convocata per martedì 28 maggio ed ha all'ordine del giorno l'esame del decreto sblocca canteri. Ma la conferenza dei capigruppo è convocata per la stessa mattinata di martedì alle 9,30 per definire il nuovo calendario dei lavori. Sul decreto sblocca cantieri le Commissioni lavori pubblici e ambiente, che si sono riunite anche martedì 21 maggio, non hanno completato le votazioni e sono convocate per la stessa giornata di martedì 28 maggio, alle 12, alle 15 e se necessario alle 20. L'approdo in Aula del provvedimento potrebbe quindi slittare. Alla ripresa, l'Aula del Senato dovrà completare l'esame del disegno di legge sulla concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni, già approvato in prima lettura in entrambi i rami del parlamento. Il provvedimento, collegato alla manovra di finanza pubblica, contiene norme di contrasto all'assenteismo con l'introduzione dei sistemi biometrici per la verifica delle presenze (le impronte digitali) al posto dei tradizionali tornelli che non hanno bloccato i 'furbetti del cartellino'. Alla Camera la Commissione bilancio, che si è riunita il 21 maggio per valutare le ammissibilità degli emendamenti al dl crescita, riprenderà i lavori il 29 maggio con le votazioni sul provvedimento.Sono state assegnate alla Commissione affari costituzionali di Montecitorio e attendono di essere esaminate le proposte di legge, in primis quella del M5s, sul conflitto di interessi, ma l'Ufficio di presidenza non ha ancora fissato la calendarizzazione.Deve completare l'iter parlamentare anche il disegno di legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari che passerebbero da 945 a 600. In dettaglio, i deputati scendono da 630 a 400, i senatori da 315 a 200. Con il voto della Camera del 9 maggio scorso si è conclusa la prima lettura in entrambi i rami del Parlamento. Deve ora iniziare la seconda lettura al Senato.