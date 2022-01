Domani Tajani a tavolo maggioranza. 'Berlusconi? Sempre coinvolto'

Roma, 28 gen. (askanews) - Antonio Tajani parteciperà domani mattina al tavolo di maggioranza per discutere con gli alleati "del miglior candidato presidente e stringere". Lo ha confermato lo stesso coordinatore di Forza Italia, dopo l'annuncio che Fi tratterà autonomamente.Quanto al ruolo del presidente degli azzurri, "il presidente Berlusconi interviene sempre personalmente, ci sentiamo 10 volte al giorno, non c'è bisogno di ripeterlo. È sempre lui che interviene, è sempre lui che parla, che dà le indicazioni, che fa le scelte. Non c'è mai stata una scelta che non sia stata condivisa da lui".Quanto alla frattura nel centrodestra, "Forza Italia sta gestendo da sempre in autonomia le trattative. Stiamo lavorando per una soluzione che raccolga la più ampia condivisione possibile. La lista che è stata proposta dalla sinistra? Riteniamo che non sia giusto per quanto ci riguarda avere un altro tecnico in una posizione apicale, c'è già il presidente del Consiglio che è un tecnico", ha ribadito.