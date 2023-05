Domani alla Camera 'Overshoot Day - Il futuro dei nostri figli'

Roma, 14 mag. (askanews) - Domani, lunedì 15 maggio, alle ore 14:00 si terrà l'evento "Overshoot day - Il futuro dei nostri figli, tutelare le risorse naturali del pianeta", organizzato dall'on. Patty L'Abbate Vicepresidente della Commissione Ambiente, sarà un confronto tra studenti, associazioni ambientaliste, imprese e politica, presso la Sala Conferenze della Camera dei deputati. L'incontro è dedicato alla giornata dell'overshoot day, ossia il giorno che indica l'esaurimento ufficiale delle risorse rinnovabili che la Terra è in grado di rigenerare nell'arco di 365 giorni.

La data, che muta di anno in anno a seconda della rapidità con cui tali risorse vengono sfruttate, viene calcolata dal Global footprint network."Dobbiamo puntare sull'economia circolare e sull'ecodesign sistemico - ha spiegato l'on. Patty L'Abbate - combattere il fenomeno del greenwashing: in tal senso, per l'occasione, presenterò la mia proposta di legge".All'evento parteciperà Il Senatore Stefano Patuanelli, capogruppo M5S al Senato, l'On.le Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera dei deputati, l'Ing. Francesco Sicilia, Direttore generale di Unirima (Unione Nazionale Imprese Recupero Riciclo Maceri), Mariangela Midulla, Responsabile clima ed energia presso WWF Italia, Michelangelo Mecchia, direttore di Globetrotter 360. Modera Mimmo Muolo, giornalista de l'Avvenire. Partecipano al dibattito gli studenti della Luiss Guido Carli.