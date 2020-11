Documento Stati generali M5s: governance a organo collegiale

Roma, 23 nov. (askanews) - "Trasferire le funzioni oggi attribuite al Capo politico ad un organo collegiale, che combini rapidità ed efficienza nell'azione politica". Lo prevede il documento di sintesi degli Stati generali M5s nel punto relativo alla governance nazionale del movimento pubblicato sul blog delle stelle."Attribuire alcune funzioni di indirizzo politico, nonché di convocazione dell'assemblea degli iscritti, ad un organo collegiale ad ampia rappresentatività dei livelli istituzionali, territoriali, anagrafici e di genere. L'elezione dei componenti degli organi deve essere effettuata in via prioritaria individualmente individuando eventuali incompatibilità", viene spiegato nel documento."Il Movimento 5 Stelle nasce come forza alternativa alle altre forze politiche esistenti. In via eccezionale, in relazione ai singoli sistemi elettorali, possono essere autorizzati, prima o dopo le votazioni, specifici accordi con altre forze politiche, prioritariamente con liste civiche", prevede ancora il documento. "Ciò - viene spiegato - può avvenire solo sulla base di accordi chiari e percorsi stabiliti di condivisione di programmi, idee e obiettivi, che tenga conto prioritariamente dei livelli territoriali coinvolti ma con un'autorizzazione che avvenga a livello nazionale che tenga conto degli interlocutori e del contenuto degli accordi. Prevedere, nei comuni sotto i 15mila abitanti, la possibilità di consentire di avere una rappresentanza del MoVimento 5 Stelle all'interno di liste civiche comuni"."La piattaforma tecnologica è uno strumento di servizio a supporto dell'azione politica decisa dagli organi del Movimento e per l'esercizio della democrazia diretta nelle forme e nei modi previsti dallo Statuto. I rapporti con il gestore della piattaforma devono essere regolati da apposito contratto di servizio o accordo di partnership che definisca i servizi delegati, ruoli, doveri reciproci. Tutti i processi relativi a votazioni, bilanci, comunicazione, supporto ai territori devono essere improntati a massima trasparenza e imparzialità", si legge infine nel documento a proposito degli strumenti per la democrazia diretta.