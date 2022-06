Il caso è chiuso. O forse no. Di sicuro assume una luce nuova: quella pubblicata domenica scorsa sul Corriere della sera e nei giorni a seguire da altri quotidiani non è la vergognosa lista di proscrizione di giornalisti, blogger e opinionisti filo putininani che avrebbe relegato l’Italia in una cupa e pericolosa fase maccartista. E’ molto più banalmente un riassunto ben fatto di tutto quello che è andato in onda su tv, talk show e social in questi tre mesi con nomi e cognomi di attori e comparse della scena mediatica pubblica. Convinti di essere piombati in una fase cupa della democrazia, della serie “aiuto spiano i giornalisti” e “profilano cosa fanno, dicono, come e dove vanno”, ci riscopriamo invece e per fortuna in un venerdì di metà giugno con un documento in mano lungo sette pagine sicuramente utile da un punto di vista giornalistico per misurare e definire la propaganda e la disinformatjia russa, nuove armi della guerra ibrida di Mosca all’occidente. Totalmente innocuo, invece, dal punto di vista della privacy e della libertà di opinione.

“Un attacco ai nostri apparati e al governo”

Il problema è anche che questo report poco rilevante sulla disinformazione russa, basato su fonti aperte, ha gettato “discredito” e “sospetti infamanti” sull'intelligence italiana, accusata di organizzare dossieraggi e schedature di giornalisti e parlamentari pro-Mosca sulla base di direttive impartite dal Governo. E tutta questa roba si era trasformata in poche ore in una grana insidiosa per il governo e la sua atuorevolezza. Così giovedì sera, dopo attento confronto con il premier Draghi, il “capo politico” della nostra intelligence, il prefetto Franco Gabrielli, ha deciso qualcosa che ha pochi precedenti in settant’anni di Repubblica: ha chiesto e ottenuto dal Dis la declassificazione del documento pubblicato sul Corriere della sera domenica scorsa. Ieri ha organizzato una conferenza stampa (positivo al Covid si è dovuto collegare da remoto) e ne ha parlato con i giornalisti. “Nessuna spectre e nessun Grande Fratello. Abbiamo declassificato il documento perchè riteniamo che sia prevalente che i cittadini possano leggere e valutare da soli che nel nostro Paese non esiste nessun grande fratello, nessuna spectre e che nessuno, tanto meno il governo, vuole indagare sulle libere opinioni delle persone”. Pubblicare tutto per far cessare “ogni infamante sospetto sull'attività dell'intelligence nazionale o su fantomatici indirizzi governativi volti a limitare il diritto di informazione.

Alcune insinuazioni sono lesive della storia e della credibilità di chi cerca di servire questo Paese con onestà”.

Hybrid Bulletin

Quindici, venti minuti di lettura, sette pagine e tutto diventa più chiaro (IL DOCUMENTO INTEGRALE). Prima di tutto si sta parlando di un “bollettino che ha per oggetto la minaccia ibrida” (da qui il titolo Hybrid bullettin), nuova frontiera delle guerre tra i popoli che non usano più le armi, non solo almeno, ma hanno in cascina altre “armi” come la disinformatija e la propaganda. La Russia è maestra come teorizzato e dimostrato dalla dottrina Gerasimov. E come dimostrano le cronache di due voti importanti come Brexit e le elezioni Usa del 2016: entrambe condizionate, potremmo dire falsate, da bombardamenti via social. Da allora l’Unione europea ha chiesto ai 27 di organizzare monitoraggi costanti sulle centrali della disinformatija russa, ad esempio il sito Sputnik e la tv Russia Today Entrambe, non a caso, sono state subito silenziate con il primo pacchetto di sanzioni alla Russia ma continuano ad essere visibili con vari stratagemmi informatici. Il Bollettino è il riassunto di quello che succede in questo specifico Tavolo coordinato dal Dis presieduto da Elisabetta Belloni, colei che per qualche ora è stata la prima donna Presidente della Repubblica. Quella in questione è la quarta pubblicazione dell’anno, è stato edito venerdì 3 giugno sempre dal Dis, pubblicato dal Corriere della sera domenica 5, consegnato al Copasir (Comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti) lunedì 6 giugno. La “solerte manina” - così l’ha definita Gabrielli - ha agito in questo perimetro. Potrebbe trattarsi di una manina a sua volta “eterodiretta” e pezzo della disinformatija: non c’è dubbio infatti che tutta questa storia ha provato a danneggiare il governo, la sua credibilità e l’affidabilità dei suoi apparati più delicati quali sono i servizi segreti.

Gabrielli ha spiegato che il Bollettino “è una ricognizione di fonti aperte che compendia l'attività di un tavolo coordinato dal Dis al quale partecipano anche vari ministeri ed il Dipartimento per l'editoria. Nulla a che vedere con l’attività di penetrazione informativa dell'intelligence. Nulla che possa essere identificato con schedatura, dossieraggio. Anzi - ha sottolineato il sottosegretario - l'unico antidoto alla disinformazione ed alla propaganda è la libera informazione. Tutto quello che attiene ad un diverso pensare credo sia una ricchezza più che una cosa da combattere”.

Attori e comparse

Sono sei gli italiani citati nel report: il pubblicista Alberto Fazolo, il freelance Giorgio Bianchi, l'eurodeputata Francesca Donato, Rosangela Mattei, nipote di Enrico, la blogger Francesca Totolo, Rolando Dubini, attivo su Facebook tutti più o meno giornalisti diventati “famosi” in questi tre mesi di guerra grazie agli inviti nei talk televisivi.

“Ma - ha sottolineato il sottosegretario - non c’è nessun tipo di investigazione sui nomi apparsi sul giornale o sul bollettino, nè su giornalisti o politici: un conto è riportare dichiarazioni, un altro è svolgere approfondimenti investigativi”. Il problema è che solo i primi due nomi appaiono anche sull'articolo del Corriere, che evidentemente ha attinto da altre fonti pur avendo indicato questa come unica. Così come non c’è traccia, nel Bollettino, del professor Alessandro Orsini, docente alle Luiss e opinionista in varie tv, e del senatore ex M5s Vito Petrocelli.

Ma Orsini e Petrocelli non ci sono

Alberto Fazolo risulta “economista iscritto all’albo dei giornalisti del Lazio come pubblicista” e ospite su La 7 ha detto una sera che “in Ucraina negli ultimi 8 anni sono stati uccisi 80 reporter” introducendo così, si legge nel Bollettino, “un nesso di consequenzialità tra l'elevato numero di decessi dei giornalisti e la presenza sul quel territorio di formazioni para-militari di matrice neonazista (come il battaglione Azov)”. Rolando Dubini è definito come “uno degli utenti più attivi nella pubblicazione di contenuti su canali italiani filo-russi dedicati al sostegno della guerra in Ucraina” e Francesca Donato, eurodeputata ex Lega descritta su Russia Today è descritta come “colei che ha votato contro l’invio di armi in Ucraina”. Molto ma molto meno di quello che si potrebbe raccontare di Donato dopo averla ascoltata due sere in tv. Citati anche Giorgio Bianchi “noto freelance italiano presente in territorio ucraino con finalità di attivismo politico-propagandistico filo-russo”; Rosangela Mattei, nipote di Enrico (una sua intervista è stata “rilanciata sui social da noti influencer antigovernativi e filorussi”) e Francesca Totolo, blogger del “Primato nazionale” che, tra le altre cose, ha ripreso un tweet di “una campagna mediatica contro il presidente Zelensky”. Sempre nel Bollettino, tra i “momenti più significativi osservati” si segnala “l'intervista rilasciata dal ministro degli Affari esteri russo Lavrov a ZonaBianca su Rete 4 che ha catalizzato a lungo il dibattito sulle principali piattaforme social (e non solo su queste) nel cui ambito diversi passaggi dell'intervento sono stati ripresi e strumentalizzati in chiave disinformativa”. E poi ci sono i giornalisti russi, i presunti giornalisti, i rappresentanti istituzionali russi ospitati su emittenti televisive italiane, tutti rilanciati con “ampia visibilità” dallo stesso account dell’ ambasciata russa in Italia.

Il partito antisistema

Ecco qua. Francamente, ciascun giornalista italiano che segue l’attualità e tiene un minimo di archivio dei fenomeni potrebbe redarre un report forse anche più ricco e stimolante di questo. Così come ciascun giornalista italiano, una settimana dopo l’inizio della guerra, aveva compreso il fenomeno a cui ora il Bollettino dedica le prime due pagine, quelle con i punti chiave: i no vax, no mask e no pass sono tutti passati armi e bagagli sulla nuova passerella mediatica, cioè anti Nato e a favore di Putin. E’ il partito antisistema che una volta trovava spazio e rappresentanza nel populismo di Lega e 5 Stelle e ora sta con Putin pur di stare contro Draghi e il governo considerati “responsabili dell’aumento dei prezzi e della crisi energetica”.

Le considerazioni finali

Meritano forse un po’ più di attenzione le considerazioni finali. Si rileva, ad esempio, “un rallentamento dell'attivismo on line della Russia a favore di una posizione difensiva basata sulla controdeduzione, in chiave pro Cremlino, delle notizie provenienti dall’ Ucraina e dall'Occidente, definite come foke news”. Ad esempio, se in Europa si dà risalto al fatto che la Russia non esclude un intervento nucleare, la Russia diffonde la notizia che l’ Ucraina fa usi di droni dotati di armi chimiche e batteriologiche. Interessante anche sapere che “il Cremlino starebbe provvedendo al reclutamento dei principali esponenti dell’ intellighenzia per creare consenso nella popolazione russa”. Si tratta di professori e ricercatori universitari. Il noto gruppo Cyber Front Z avrebbe avviato una campagna di reclutamento dei gestori di canali Telegram o di altri socio/ dotati di un rilevante seguito. Va detto che una cosa molto simile è stata fatta anche dall’Ucraina che ha utilizzato la Legione “Libertà alla Russia” - unità militare ucraina, formata da oppositori politici, ex prigionieri di guerra e disertori russi - che starebbe coinvolgendo giovani russi acculturati per diffondere messaggi anti-Putin e per organizzare azioni dimostrative. L'Ucraina starebbe a sua volta avviando “una campagna di reclutamento interna alla Russia per compiere piccole azioni di sabotaggio”. Ad esempio nella rete ferroviaria. Il Bollettino spiega anche che “l'ingerenza e la manipolazione informativa russa continuano a declinarsi in due direttrici tecnico comunicative: l'una orientata verso l'interno, fa leva sull'orgoglio nazionale per risvegliare il sentimento nazionalista della popolazione; l'altra verso l'esterno, caratterizzata da attività sofisticate come l'utilizzo di risorse intellettuali di pregio, nella forma di cittadini russi residenti all’estero”. E che infatti sono ospiti nelle nostre tv.

L’ultimo Bollettino?

Il quarto bollettino del 2022 prodotto dal tavolo interministeriale sulla disinformazione potrebbe anche essere l'ultimo, visto cosa ha provocato. “Se un risultato ipoteticamente positivo ha un prezzo così alto - osservava ieri Gabrielli - si impone una riflessione sulla sua utilità, dal momento che non si raccontano cose particolarmente significative sulla sicurezza nazionale”. Il Bollettino è stato, insomma, vittima della disinformazione. Ma la “minaccia ibrida” continua a esistere e “una cosa sono le opinioni, altro le fake news”. Che sono il vero oggetto del Tavolo e la vera di distrazione di massa usata per spostare voti e consensi. Anche in Italia “che ha una posizione netta ed è inserita tra i paesi ostili”.