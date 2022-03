Dl Ucraina, Conte: sì a eventuale fiducia, non c'entra con riarmo

Roma, 29 mar. (askanews) - "Il M5S sin dall'inizio si è dichiarato favorevole agli aiuti all'Ucraina in termini di aiuto umanitario, sanzioni alla Russia e aiuti militari. Non votiamo a cuor leggero ma per senso di responsabilità e solidarietà nei confronti di chi difende le proprie case. Il governo mette la fiducia? Benissimo, la votiamo, non c'entra niente con la corsa al riarmo". Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe Conte, rispondendo a una domanda sulla possibile fiducia sul decreto Ucraina nella conferenza stampa a conclusione della plenaria dei Comitati politici del Movimento che si è svolta a Roma negli ultimi due giorni.