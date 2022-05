Dl Ucraina bis: governo pone fiducia in Aula al Senato

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, ha posto la questione di fiducia in Aula al Senato sul maxi emendamento al decreto Ucraina bis, la cosiddetta legge taglia prezzi varata per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. Il provvedimento, all'esame del Senato in prima lettura, deve essere convertito in legge entro il 20 maggio. L'Aula del Senato è stata poi sospesa e riprenderà alle 12: il presidente della commissione Bilancio, Daniele Pesco, ha infatti chiesto del tempo per definire il parere della sua commissione sul testo. (ANSA).