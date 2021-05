Roma, 6 mag. (askanews) - L'aula del Senato ha approvato la fiducia al governo sul dl Sostegni, dando così il via libera al provvedimento che ora passa alla Camera per essere convertito in legge entro il 21 maggio. I voti a favore, su 240 votanti, sono stati 207, con 28 contrari. Gli astenuti sono stati 5.