Dl rilancio, Conte: il taglio dell'Irap è intervento 'una tantum'

Roma, 13 mag. (askanews) - Il taglio dell'Irap contenuto nel dl rilancio "è un intervento una tantum". Lo ha precisato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rispondendo a chi gli chiedeva se sia un primo passo verso un taglio strutturale delle tasse."Francamente - ha detto - oggi non abbiamo definito una riforma del sistema fiscale, questo è un intervento una tantum. Il nostro obiettivo è sicuramente affrontare in prospettiva una riforma complessiva del sistema fiscale ma non lo possiamo fare in queste condizioni: interventi di questa portata implicano che prima si affonrti l'emergenza e si rilanci il Paese".