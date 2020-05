Dl Rilancio: Bernini, è solo un tampone

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - "Più che di decreto rilancio, sarebbe più corretto parlare di decreto tampone senza rilancio, una interminabile serie di toppe senza una strategia precisa e senza due elementi fondamentali per la ripresa: lo sblocco degli investimenti pubblici insieme agli incentivi fiscali per quelli privati e il taglio della burocrazia, rimandato alla promessa di un nuovo decreto". Lo afferma la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "La politica dei sussidi a pioggia - sottolinea - è un tampone necessario che ha però il respiro cortissimo, due-tre mesi al massimo, perché se non si mette il sistema produttivo nella condizione di ricreare ricchezza ci aspetta un autunno di lacrime e sangue, e quelle versate dalla ministra Bellanova diventeranno solo una improvvida goccia nel mare del pianto nazionale. Speriamo di poter correggere in Parlamento almeno gli errori più evidenti".