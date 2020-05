Roma, 26 mag. (askanews) - Alle 13,30 il Ministro per i Rapporti cpon il Parlamento Federico D'Incà, il Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri e i viceministri Misiani e Castelli vedranno (in videoconferenza) i capigruppo dell'opposizione per discutere del decreto Rilancio e per definire il percorso che farà alle Camere.