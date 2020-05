Roma, 18 mag. (askanews) - L'informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in Parlamento sulle nuove misure per la ripertura è stata rinviata a giovedì. E si terrà alle 9,30 alla Camera. Nel pomeriggio al Senato.L'informativa era prevista per domani ma, a quanto si apprende, sarebbe slittata per alcune call internazionali del premier.