Dl riapertua, ok governo a testo regioni, Conte: portentosa collaborazione

Roma, 15 mag. (askanews) - Il governo dà un sostanziale ok alla proposta delle regioni per le nuove riaperture a partire dal 18 maggio. E' quanto si apprende da fonti dell'esecutivo.Per trovare l'intesa sulle riaperture "c'è stata una portentosa collaborazione istituzionale". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nel corso dell'incontro con le Regioni, secondo quanto si apprende da presenti alla riunione.Al termine dell'incontro, si spiega, da parte del governo c'è stata una sostanziale validazione delle linee guida unitarie proposte dalle Regioni. Il premier sta incontrando i rappresentanti di Anci e Upi.Toccherà poi al Cdm, sospeso nel pomeriggio, dare il via libera definitivo al decreto legge sulle riaperture.