Roma, 6 mag. (askanews) - Il governo è impegnato per chiudere rapidamente il lavoro sul decreto maggio, per portarlo in Consiglio dei ministri entro la fine della settimana. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nell'incontro che ha avuto con i rappresentanti del settore agricolo, secondo quanto riferito da alcuni partecipanti alla riunione.