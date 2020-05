Dl lockdown, possibile offesa a Mattarella in aula: 'virus'

Roma, 14 mag. (askanews) - "Stiamo cercando di capire se l'epiteto di 'virus' fosse rivolto al premier che sarebbe certo sconveniente ma non un reato o fosse indirizzato al Capo dello Stato e in quel caso la deputata Cunial dovrebbe scusarsi e si troverebbe nel caso del reato di vilipendio al Capo dello Stato". Lo ha detto nell'aula della Camera il presidente di turno Fabio Rampelli a proposito delle parole della deputata Sara Cunial, ex M5s e ora appartenente al gruppo Misto, nel suo intervento durante le dichiarazioni di voto al dl lockdown."Chiediamo che la presidenza assuma l'iniziativa della censura prevista dal nostro regolamento, chiediamo la sbobinatura dell'intervento della collega" ha detto Borghi (Pd). Giovanni Donzelli (Fdi) ha invece osservato che "è il Movimento Cinquestelle a doversi assumere la responsabilità di quanto accaduto, perchè ha portato qui una persona che non ha cambiato le sue idee a differenza del Movimento Cinquestelle".