Roma, 19 mag. (Adnkronos) - Slitta a lunedì l'approdo nell'Aula della Camera del decreto legge liquidità, attualmente in commissione, mentre originariamente era previsto che già da domani dovesse essere in Assemblea. Lo ha comunicato la vicepresidente Maria Edera Spadoni, presidente di turno della seduta, spiegando che la Conferenza dei capigruppo stabilirà le nuove scadenze per l'iter del provvedimento.