Dl energia, Draghi: c'è emergenza, speculazioni intollerabili

Roma, 18 mar. (askanews) - "E' una situazione di emergenza, di sicurezza nazionale, questi comportamenti non solo più tollerabili". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, in conferenza stampa al termine del Cdm, rispondendo a una domanda su come combattere, in futuro, le speculazioni sui prezzi."Un piccolo passo avanti - ha spiegato - si è fatto con i provvedimenti di oggi dotando l'Arera di maggiori poteri ispettivi. Nelle settimane scorse proprio per capire la situazione delle imprese abbiamo cercato di avere un po' di cognizione sulla situazione dei contratti dei più grandi importatori, se fossero a lungo termine o acquisti sul mercato spot. E' importante perchè se si pensa a un tetto di prezzo non si deve penalizzare l'importatore e non siamo riusciti. Questo deve cambiare assolutamente".