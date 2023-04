Dl Cutro, partita sulle modifiche rinviata all'aula del Senato

Roma, 17 apr. (askanews) - La partita sul dl Cutro si giocherà in aula dove martedì pomeriggio approderà il provvedimento. E' quasi certo ormai che la commissione Affari costituzionali del Senato non riuscirà a chiudere l'esame del decreto e il cantiere delle modifiche inevitabilmente si riaprirà. E la Lega, incassato un successo sul tema della protezione speciale con il subemendamento unitario di centrodestra che prevede il giro di vite, ricorda però che nel suo 'pacchetto' di 21 emendamenti ci sono altri temi che potrebbero essere quindi riproposti.L'esame del decreto è stato avviato oltre un mese fa ma le prime votazioni ci sono state a ridosso delle feste di Pasqua e solo sui tre articoli meno divisivi del provvedimento, mentre sulla parte più contestata dalle opposizioni i pareri del governo sono arrivati con il contagocce e solo oggi è ricominciato il voto, ad oltranza. In una giornata caratterizzata dall'ostruzionismo delle opposizioni.Nel tardo pomeriggio erano stati esaminati solamente circa il 10 per cento dei quasi 350 subemendamenti ai due maxi-testi del governo. Tutti pareri negativi, salvo che ai due subemendamenti della maggioranza, in particolare quello sulla stretta alla protezione speciale. Accantonati invece gli emendamenti della Lega, come richiesto da governo e relatore."E' molto probabile che si andrà in aula senza relatore. Abbiamo già votato una cinquantina di emendamenti e ne mancano ancora più di trecento. Se procedessimo con gli stessi tempi che hanno caratterizzato queste prime quattro, cinque ore di lavoro è difficile arrivare alle 16,30 di domani pomeriggio anche facendo l'alba". Quindi "alla fine la partita si giocherà in aula", ha affermato il presidente della commissione Affari costituzionali del Senato, Alberto Balboni (FdI).Balboni ha espresso "rammarico" e puntualizzato che "se si va in aula senza relatore quello che abbiamo fatto in commissione viene azzerato e si vota da capo emendamento per emendamento. Ci saranno 4-500 votazioni e a quel punto ognuno sarà libero di presentare emendamenti nel testo e nella forma che vorrà". Esclusa, ha spiegato, la fiducia che il Governo non sarebbe intenzionato a porre in aula.Uscendo dalla commissione Affari costituzionali, in serata, dopo aver fatto questa sera un breve passaggio per "sentire il dibattito", il capogruppo del Carroccio Massimiliano Romeo ha assicurato che il sub-emendamento unitario del centrodestra sulla protezione speciale "ci vede tutti concordi" ma ha aggiunto che "su altre tematiche", che vanno "dall'integrazione" ad "altri che riguardano il rientro di chi ha il diritto di asilo perché scappa dal paese che è in guerra e poi l'estate torna lì" o "il tema dei Cpr valuteremo quali sono gli emendamenti che andranno presentati".