Dl concorrenza, nodi spiagge e ambulanti ne restano fuori

Roma, 3 nov. (askanews) - Nessun intervento su concessioni balneari e ambulanti, potere statale sulle gare per le concessioni idroelettriche solo in caso di un "blocco" a livello regionale. Queste le decisioni che, secondo fonti di governo, sono emerse dalla cabina di regia, durata poco più di un'ora, che si è tenuta a Palazzo Chigi.Questi erano tre "nodi" su cui era più complesso trovare una soluzione. Su ambulanti e spiagge, spiegano le fonti, al momento non si interverrà (ma sulle concessioni balneari sarà fatta una "mappatura"). Per quanto riguarda gli impianti idroelettrici, la competenza resterà alle Regioni, ma lo Stato avrà il potere di intervenire con poteri sostitutivi per superare eventuali rallentamenti.Il testo del ddl concorrenza dovrebbe arrivare domani in Consiglio dei ministri: la seduta non è stata ancora convocata ma potrebbe tenersi nel pomeriggio.