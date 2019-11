Dl Clima, Braga (Pd): Dal 2021 il Cipe diventa finalmente Cipess

Milano, 19 nov. (askanews) - "Oggi alla Commissione Ambiente di Palazzo Madama è stato approvato l'emendamento proposto dal Partito Democratico e sottoscritto dalla maggioranza che trasforma il CIPE in CIPESS, Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile". Ne dà notizia l'onorevole Chiara Braga, responsabile Ambiente e Sostenibilità del PD e coordinatrice dell'Intergruppo Sviluppo Sostenibile alla Camera dei Deputati."Si tratta di un risultato importante - commenta Braga - che recepisce una proposta dell'Asvis, l'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile; si costruiscono le condizioni per perseguire con efficacia gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda2030. In questo modo si riconosce la centralità della sostenibilità ambientale, economica e sociale nella definizione delle scelte di investimento pubbliche. Un passo in avanti coerente con la volontà della maggioranza e del Governo di realizzare il Green New Deal; uno strumento per promuovere politiche verdi e sostenibili sempre più urgenti e necessarie in tempi di cambiamento climatico."