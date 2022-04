(ANSA) - ROMA, 21 APR - L'Aula del Senato approva in via definitiva il decreto Bollette che contiene misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. I voti favorevoli sono stati 207, contrari 38 e nessun astenuto. (ANSA).