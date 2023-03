Il dl bollette in Cdm: dallo sconto sul gas (e non sull'elettricità) alle norme sulla sanità

Dall'Iva ridotta sul gas al rinnovo del bonus sociale, ma anche norme sulla sanità, con il payback e con misure per il contrasto alla violenza contro medici e infermieri. Sul fisco con la modifica dei termini per le definizione agevolata delle controversie tributarie. Sono alcune delle misure contenute nei 22 articoli della bozza del nuovo decreto bollette atteso oggi pomeriggio nel consiglio dei ministri che si riunirà alle 17 circa.

Più tempo per sanare gli errori formali e il ravvedimento

Ci sarà più tempo per chi vorrà sanare le irregolarità formali e per il ravvedimento speciale nel nuovo decreto bollette, di cui è circolata una bozza, che modifica il calendario della tregua fiscale introdotta dalla legge di bilancio. Slitta di sette mesi (dal 31 marzo al 31 ottobre 2023) la data per la prima rata per regolarizzare le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, commesse fino al 31 ottobre 2022. Per il ravvedimento speciale sulle dichiarazioni validamente presentate per il periodo d'imposta al 31 dicembre 2021 e precedenti, la prima rata slitta dal 31 marzo al 30 settembre.

Spariscono gli oneri sul gas ma tornano quelli sulla bolletta elettrica

Il taglio dell'Iva al 5% sul gas viene prorogato per il secondo trimestre dell'anno e viene esteso anche al teleriscaldamento e all'energia termica prodotta con il metano. Gli oneri generali di sistema sul gas vengono azzerati per i tre mesi aprile-giugno, mentre si riduce il contributo introdotto a favore dei consumatori fino a 5.000 metri cubi. "In considerazione della riduzione dei prezzi del gas naturale all'ingrosso, - si legge nel testo - le aliquote negative della componente tariffaria UG2C applicata agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi all'anno sono confermate limitatamente al mese di aprile 2023, in misura pari al 35% del valore applicato nel trimestre precedente". Nella bozza non si fa cenno agli oneri sull'elettricità, finora eliminati. Dal prossimo aggiornamento tariffario dovrebbero quindi tornare in vigore.

Limiti all'uso dei medici gettonisti, infermieri e misure anti carenza

Una bozza di decreto, oggi in Cdm, prevede un riconoscimento ai medici della medicina di urgenza e emergenza, anticipando un aumento dell'indennità che era previsto per l'anno prossimo. Lo ha spiegato il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato. "Nel provvedimento, che sta avendo le valutazioni di copertura finanziaria a cui è vincolato, si prevede di limitare l'uso dei medici gettonisti, ponendo un tetto alla retribuzione degli stessi e aumentando lo straordinario per i medici strutturati pubblici". I tecnici stanno verificando un aumento degli straordinari da 60 a 100 ero l'ora. Previsti interventi anche per gli infermieri.

Il ddl sulla concorrenza non contiene norme sui saldi

Nel testo del ddl concorrenza che sarà portato in preconsiglio non ci sarà la norma sull'armonizzazione delle vendite promozionali, al fine di svolgere un preventivo confronto sul tema con le associazioni di categoria e con le Regioni. La norma sui valori di esposizione elettromagnetici (legata al 5g), di cui si è parlato nei giorni scorsi, non era stata presa in considerazione per questi disegni di legge, non essendo materia specifica di concorrenza, precisano fonti del ministero dello Sviluppo.

In arrivo una soluzione per il payback sanitario, per circa 1,1 miliardi di euro: secondo quanto si apprende, il decreto bollette atteso in Consiglio dei ministri dovrebbe contenere anche misure sul payback per i dispositivi medici. La scadenza per le aziende del settore biomedicale per saldare il pregresso (circa 2,2 miliardi) è stata fissata al 30 aprile con il decreto Milleproroghe.

Credito d'imposta per le imprese

Un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, viene riconosciuto alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale fino al 30 giugno 2023. Nella bozza si precisa che il contributo va a quelle imprese "i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre dell'anno 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019". Quindi il credito d'imposta - la cui misura percentuale rispetto alle spese sostenute per l'energia acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023 non è però definita - va a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti.