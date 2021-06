Dl assunzioni, Decaro: segnale positivo da Governo a richieste Anci

Roma, 4 giu. (askanews) - "L'approvazione del nuovo decreto legge, come richiesto da Anci, è un passo importate verso la possibilità del nostro Paese di ripartire per davvero". Lo dichiara il presidente dell'Anci, Antonio Decaro, sul cosiddetto Decreto Assunzioni che sarà approvato a breve nel CDM."L'assunzione, seppur a tempo determinato, di professionalità qualificate e competenti, con procedure semplificate, che possano irrobustire gli organici delle pubbliche amministrazioni, a breve alle prese con i fondi e i progetti del PNRR, è stata una richiesta di Anci sin dall'inizio. Occorre però fare chiarezza, l'Anci lo chiede da tempo, su quali saranno i soggetti che avranno diretta titolarità nell'attuazione dei progetti del PNRR e quindi, stando al decreto, con capacità di assumere", aggiunge."Bisogna definire in maniera netta ruoli e competenze nell'attuazione delle procedure di governance dei fondi. Non ci vogliamo tirare indietro ma vogliamo essere messi nelle condizioni di lavorare e di poterlo fare bene. Ciascuno sia responsabile per garantire qualità e celerità. Il segnale, però, dato oggi, dal Governo ai Comuni, all'indomani dell'ultima cabina di regia in cui avevamo chiesto coraggio sul tema assunzioni, va sicuramente in una direzione positiva che siamo pronti a cogliere e a sfruttare al meglio", prosegue il sindaco di Bari."Voglio infine ringraziare il ministro Brunetta che si è dimostrato da subito un interlocutore attento alle richieste dei Comuni, e il Dipartimento della Funzione Pubblica con cui abbiamo condiviso questo importante lavoro che rappresenta, forse, la più grande operazione di rinnovamento del personale della Pubblica amministrazione del Paese", conclude.