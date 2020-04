Dl Aprile slitta a Maggio, maxi manovra ancora 'in alto mare'

Roma, 29 apr. (askanews) - Il decreto aprile si appresta a diventare decreto maggio. Mentre stasera il Consiglio dei ministri si riunirà per dare il via libera al dl Bonafede con le norme, tra l'altro, sull'app Immuni, appare sempre più improbabile che domani venga convocata una nuova seduta, come era previsto in un primo momento, per esaminare l'annunciato provvedimento con le misure per il sostegno e il rilancio dell'economia."Sul dl aprile siamo in alto mare", certificano più fonti di governo, appartenenti a diverse forze politiche. Dunque "è molto difficile che vada domani".Del resto, ieri, era stato lo stesso ministro dell'Economia Roberto Gualtieri a mettere le mani avanti. "Auspico si possa approvarlo questa settimana, sono impegnato per questo", aveva spiegato, aggiungendo però che a causa della complessità del provvedimento non poteva escludere "una possibile distinzione tra provvedimenti". Un'ipotesi, però, ancora tutta da verificare.Il decreto con la nuova maxi manovra economica anti-Covid, secondo quanto emerso, prevede un indebitamento aggiuntivo di 55 miliardi e una cifra che si aggira attorno a 155 miliardi in termini di saldo netto da finanziare.