Dl aiuti, Governo pone fiducia, è la prima dopo l'insediamento

Roma, 20 dic. (askanews) - Il Governo, prendendo la parola in aula al Senato con il ministro per i rapporti col Parlamento, Luca Ciriani, ha posto la questione di fiducia sul disegno di legge n. 345 di conversione del decreto, sul sostegno al settore energetico e sulla finanza pubblica, nel testo licenziato dalla commissione Bilancio lo scorso 16 dicembre. Come stabilito dalla odierna conferenza dei capigruppo, la discussione generale sulla questione di fiducia e gli interventi dei gruppi per le dichiarazioni di voto si svolgeranno nella seduta di domani a partire dalle ore 14.È la prima fiducia posta dal governo Meloni dopo quella votata dalle Camere in occasione del suo insediamento.