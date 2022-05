Dl Aiuti:Emendamento 5s,su termovalorizzatore decide Regione

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - L'emendamento al dl Aiuti che il M5s presenterà per bloccare il termovalorizzatore romano chiede che non si vada in deroga al piano regionale sui rifiuti, ricordando che la competenza sul piano rifiuti è regionale: il sindaco può velocizzare le attività di sua competenza, ma non scavalcare completamente la Regione. E' quanto filtra dal M5s. Il testo conterrà anche richiami alla legge regionale che impedisce la costruzione di inceneritori e il divieto di riconvertire altri impianti in inceneritori, nonché il rispetto delle normative nazionali ed europee in tema ambientale. (ANSA).